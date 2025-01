Pour l’échographie Doppler couleur, la couleur est superposée sur les images du flux sanguin en nuances de gris produites par l’échographie Doppler. La couleur indique la direction du flux sanguin. Le rouge peut être utilisé pour indiquer le flux vers le transducteur, et le bleu peut être utilisé pour indiquer le flux s’éloignant du transducteur. La vivacité de la couleur indique la vitesse de circulation du sang.

L’échographie Doppler couleur peut aider à évaluer le risque d’accident vasculaire cérébral parce qu’elle aide les médecins à identifier et à évaluer une sténose ou une obstruction des artères du cou et la tête. Cette technique est utile pour évaluer les personnes qui ont récemment subi un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral, ou les personnes qui présentent des facteurs de risque d’athérosclérose mais aucun symptôme. L’échographie Doppler couleur est aussi utilisée pour évaluer la circulation sanguine vers les organes internes et les tumeurs.

Échographie Doppler couleur de l’artère carotide Image Image fournie par le Dr Mustafa Mafraji