Les stéroïdes anabolisants sont des versions synthétiques (créées par l’homme) de la testostérone ; ils sont utilisés pour augmenter la taille des muscles.

Les stéroïdes anabolisants sont des hormones qui favorisent le développement des muscles et permettent de gagner en force et en énergie.

Les stéroïdes anabolisants ont également de nombreux effets secondaires, qu’ils soient psychologiques (sautes d’humeur, comportement agressif, irritabilité) ou physiques (acné, virilisation chez la femme, gynécomastie chez l’homme).

Ces substances peuvent être détectées dans l’urine pendant une durée allant jusqu’à six mois.

Le traitement implique l’arrêt de l’utilisation.

(Voir aussi Consommation de drogues et toxicomanie.)

Les stéroïdes anabolisants comprennent l’hormone testostérone et les drogues apparentées. Ils ont de nombreux effets physiques sur l’organisme, comme une augmentation de la force, de la masse musculaire et du potentiel énergétique. Ainsi, ces drogues sont souvent utilisées de façon illégitime dans le but d’améliorer les performances sportives. Les consommateurs sont souvent des sportifs, habituellement des joueurs de football américain, des lutteurs, des culturistes ou des haltérophiles, et presque tous sont de sexe masculin.

Les stéroïdes anabolisants sont utilisés médicalement pour traiter des taux de testostérone bas (hypogonadisme) et parfois, pour prévenir la diminution de la masse musculaire chez les personnes devant rester alitées ou atteintes de brûlures sévères, de cancer ou de SIDA.

Les médicaments peuvent être pris par voie orale, injectés par voie intramusculaire ou appliqués sur la peau en gel ou en patch.

Les sportifs peuvent prendre des stéroïdes pendant un certain temps, arrêter puis reprendre l’utilisation plusieurs fois par an. Ce processus est appelé dosage par cycles. Les sportifs utilisent souvent plusieurs stéroïdes en même temps (une pratique appelée dosage par cumul), par différentes voies (voie orale, injection ou patch). Ils peuvent également augmenter la dose par cycles (appelé dosage pyramidal). Cette méthode peut donner lieu à des doses élevées. Les dosages par cycle, par cumul et pyramidaux sont destinés à améliorer les effets souhaités et à minimiser les effets nocifs, mais peu de preuves soutiennent ces bénéfices.

Aux doses utilisées pour traiter les troubles, les stéroïdes anabolisants entraînent quelques problèmes. Cependant, les sportifs peuvent prendre des doses de 10 à 50 fois ces doses.

Symptômes et signes de l’utilisation de stéroïdes anabolisants Les stéroïdes anabolisants ont des effets à la fois physiques et psychologiques. Plus la quantité consommée est importante, plus les effets sont significatifs. Effets physiques Le principal effet physique des stéroïdes anabolisants est le suivant : Augmentation de la masse musculaire Les autres effets physiques comprennent : Gynécomastie (augmentation de volume des seins) et rétrécissement des testicules, avec diminution du nombre de spermatozoïdes, chez l’homme

Virilisation (effets masculinisants) chez la femme, notamment calvitie, augmentation de la pilosité (hirsutisme), hypertrophie du clitoris, voix plus grave, diminution de volume des seins et amincissement de la paroi du vagin (atrophie). La gynécomastie chez les hommes et les effets de la masculinisation chez les femmes peuvent être irréversibles. Une augmentation de l’acné est fréquente chez les deux sexes. La libido peut être augmentée ou, plus rarement, diminuée. L’agressivité et l’appétit peuvent augmenter. Chez les jeunes adolescents, les stéroïdes peuvent interférer avec le développement des os des bras et des jambes. Une utilisation à long terme peut entraîner la production de globules rouges en excès et des taux anormaux de graisses (lipides) dans le sang. Les taux de lipoprotéines de basse densité (LDL, c’est-à-dire le mauvais cholestérol) augmentent et de haute densité (HDL, c’est-à-dire le bon cholestérol) diminuent. Des complications cardiovasculaires graves, notamment hypertension, AVC, crise cardiaque et caillots sanguins, sont liées à l’utilisation de stéroïdes anabolisants. Conséquences psychologiques Les stéroïdes présentent plusieurs effets psychologiques (en général seulement à doses élevées) : Brusques changements d’humeur

Attitudes irrationnelles

Augmentation de l’agressivité (souvent appelée rage stéroïdienne)

Irritabilité

Augmentation du désir sexuel (libido) chez les hommes et parfois les femmes

Dépression

Diagnostic de l’utilisation de stéroïdes anabolisants Analyses d’urine Des analyses d’urine sont réalisées pour vérifier les produits de dégradation des stéroïdes anabolisants. Ces produits peuvent être détectés jusqu’à six mois après la fin de l’utilisation.

Prévention de l’utilisation de stéroïdes anabolisants Il faut informer les adolescents et les jeunes adultes des risques liés à la prise de stéroïdes anabolisants, à partir du collège. Des programmes, qui enseignent des façons alternatives et saines pour augmenter la taille des muscles et améliorer les performances, peuvent être utiles. De tels programmes mettent l’accent sur une bonne alimentation et des techniques d’entraînement avec des poids.

Traitement de l’utilisation de stéroïdes anabolisants Arrêt de l’utilisation de stéroïdes Le principal traitement est d’arrêter l’utilisation. Bien qu’une dépendance physique puisse survenir, une dépendance psychologique, en particulier chez les culturistes faisant des compétitions, peut exister. La gynécomastie (augmentation de volume des seins chez l’homme) peut nécessiter une réduction mammaire chirurgicale.