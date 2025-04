Les effets physiques de la consommation d’hallucinogènes comprennent souvent nausées et vomissements. Le LSD peut également entraîner un élargissement des pupilles, une vision trouble, des sueurs, des palpitations et une coordination altérée.

Les hallucinogènes déforment et intensifient les sensations auditives et visuelles. Par exemple, les personnes peuvent avoir l’impression de voir des sons et d’entendre des couleurs (synesthésie). Les personnes peuvent avoir l’impression de n’être pas réelles (appelé dépersonnalisation) ou d’être détachées de leur environnement (appelé dissociation). Les personnes présentent une humeur changeante (le plus souvent euphorique, mais parfois dépressive), et leur jugement est altéré. Les consommateurs regroupent l’ensemble de ces effets sous le terme « trip ».

L’effet réel dépend de l’humeur et des attentes du consommateur quant à son « trip », de sa capacité à gérer les hallucinations, et du contexte dans lequel la drogue est consommée. Les hallucinations visuelles sont plus fréquentes avec la psilocybine et la mescaline qu’avec le LSD. Par exemple, les personnes qui sont déprimées avant de prendre la drogue peuvent l’être encore plus lorsque la drogue fait effet. Le danger majeur que l’on court en utilisant ces substances comprend les effets psychologiques et l’altération du jugement qu’elles entraînent, qui peuvent amener à prendre des décisions dangereuses et provoquer des accidents. Par exemple, les utilisateurs peuvent se sentir capables de voler et se jeter par une fenêtre pour le confirmer.

La capacité du consommateur à gérer les distorsions visuelles et auditives influence l’expérience, souvent appelée voyage ou « trip ». Les consommateurs inexpérimentés et inquiets sont moins en mesure de se gérer que les consommateurs expérimentés et n’ayant pas peur du voyage. Les consommateurs sous l’influence d’un hallucinogène, souvent le LSD, peuvent développer une anxiété extrême et commencer à paniquer, ce qui entraîne un mauvais voyage. Ils peuvent également vouloir arrêter le voyage, ce qui est impossible.