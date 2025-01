Vitaminothérapie intraveineuse (cocktail de Myers)

Très peu d’études ont évalué l’efficacité du cocktail de Myers ou de toute autre forme de vitaminothérapie IV à forte dose chez des personnes qui ne présentent pas de carence en vitamines ou en minéraux. (De plus, aucune donnée probante publiée à ce jour n’a démontré que ce traitement était efficace pour toute maladie grave ou chronique.) Ainsi, les preuves disponibles sont principalement anecdotiques, ce qui signifie qu’elles sont limitées à l’expérience personnelle. Les preuves anecdotiques ne sont généralement pas considérées comme des preuves solides.

Les injections de vitamines ou de minéraux individuels sont des traitements éprouvés pour les personnes présentant des carences spécifiques ou pour traiter les effets secondaires de certains médicaments.

Cependant, les données probantes montrent également que la meilleure façon d’obtenir les vitamines, les minéraux et les autres nutriments nécessaires est le régime alimentaire, à quelques exceptions près (par ex., le fer ou la vitamine B12).

Les quelques études qui ont été menées étaient de petite taille, n’incluaient pas de groupe placebo ou ont montré que les perfusions n’étaient pas plus efficaces qu’un placebo.

En 2018, la Commission fédérale américaine du commerce (Federal Trade Commission, FTC) a accusé une société qui promouvait et commercialisait un cocktail de Myers et d’autres perfusions de vitamines et de minéraux par voie IV de faire des « revendications de santé trompeuses et infondées » concernant la capacité de ces perfusions à traiter des maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques, le diabète, la fibromyalgie et l’insuffisance cardiaque.