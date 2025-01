Le reishi est important dans les systèmes de médecine traditionnelle de plusieurs pays d’Asie, notamment la Chine, le Japon et la Corée.

Ce champignon est également appelé reishi rouge, basidiomycètes, ling zhi ou ling chih (en Chine) et mannentake (au Japon).

Il est possible de consommer la totalité du champignon, mais les formulations le plus souvent utilisées en médecine traditionnelle ou alternative sont les poudres et extraits.