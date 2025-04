Multivitamines et mégavitamines

Les multivitamines peuvent aider les personnes à obtenir les taux recommandés de nutriments lorsque l’alimentation seule n’est pas suffisamment riche en vitamines et en minéraux.

Les études montrent que les personnes qui prennent régulièrement des multivitamines sont plus susceptibles de présenter des taux satisfaisants de vitamines et de minéraux nécessaires que les personnes qui ne prennent pas ces compléments alimentaires. Cependant, le risque d’apport excessif en certaines vitamines et certains minéraux est également plus élevé chez les personnes qui prennent des multivitamines.

Des études ont également montré que les personnes qui prennent des multivitamines ont tendance à avoir un mode de vie et un régime alimentaire plus sains que les personnes qui ne prennent pas ces compléments. C’est pourquoi il est difficile de déterminer si la prévention des maladies chroniques et la promotion d’une bonne santé chez ces personnes sont dues à ces compléments ou au fait qu’elles ont tendance à avoir un régime alimentaire et un mode de vie plus sains.

Les recherches montrent que les multivitamines ne semblent pas réduire le risque global de maladie chronique, mais plusieurs nutriments contenus dans ces produits pourraient aider certains groupes de personnes. Par exemple, les préparations contenant du calcium et de la vitamine D pourraient réduire le risque de fracture chez les femmes ménopausées.

Chez les habitants des pays à ressources élevées qui ont un régime alimentaire varié et sain, les carences en vitamines sont rarement problématiques, à quelques exceptions près (par ex., lorsqu’il s’agit de la vitamine D et parfois de la vitamine B12). Par ailleurs, la plupart des carences en minéraux ont tendance à ne se développer que chez les personnes chez qui ce risque est identifié, comme les personnes qui prennent des diurétiques ou qui présentent d’autres problèmes médicaux.