Le millepertuis pourrait contribuer à soulager les symptômes de l’anxiété et de la dépression légère à modérée. Le Collège américain des médecins (American College of Physicians) a déclaré qu’il était possible que le millepertuis soulage les symptômes de dépression légère à modérée et qu’il pourrait entraîner moins d’effets secondaires que les antidépresseurs conventionnels.

Cependant, le millepertuis interagit de manière négative avec de nombreux médicaments courants. Il est donc important de consulter un médecin avant d’en prendre. Certains pays ont interdit son utilisation en raison des nombreuses interactions médicamenteuses.

Les femmes enceintes et les personnes qui prennent des médicaments pour traiter l’infection par le VIH ne doivent pas prendre de millepertuis.