Certaines personnes en Europe et aux États-Unis qui ont pris du kava ont présenté une toxicité hépatique (y compris une insuffisance hépatique). Par conséquent, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) a imposé un étiquetage d’avertissement sur les produits à base de kava, et la sécurité d’emploi est sous surveillance continue. Certains chercheurs estiment que la toxicité hépatique pourrait être due à une préparation inappropriée ou à des matières brutes de mauvaise qualité, contaminées par des moisissures contenant des toxines hépatiques.

Lorsque le kava est préparé de façon traditionnelle (en infusion) et utilisé à hautes doses ou sur des périodes prolongées, une éruption cutanée squameuse (dermatite au kava), des troubles de la vision, des modifications dans le sang (telles qu’une augmentation du nombre de globules rouges) et des modifications des troubles du mouvement (tels qu’une aggravation de la maladie de Parkinson) peuvent survenir.

Le kava doit être arrêté au moins 2 semaines avant une intervention chirurgicale pour l’éliminer du système, car il peut provoquer une sédation excessive lors de l’administration d’anesthésiques ou d’autres sédatifs.