L’hydraste du Canada est utilisée comme bain antiseptique en cas d’ulcères de la bouche, d’œil enflammé et rougi, de plaies et de peau irritée, et comme douche vaginale en cas d’infection vaginale. Elle est associée à l’échinacée comme remède contre le rhume. L’hydraste du Canada est également utilisée comme remède contre l’indigestion et la diarrhée.

Comme la berbérine est réputée pour réduire la glycémie, certaines personnes prennent de l’hydraste du Canada pour réguler leur glycémie.