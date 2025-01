Le ginseng présente un bon indice de sécurité d’emploi. Cependant, certaines autorités recommandent de limiter l’utilisation du ginseng à 3 mois en raison du développement possible d’effets secondaires. Les effets indésirables les plus fréquents sont l’énervement et l’excitabilité, qui disparaissent en général après quelques jours. La capacité de concentration peut être diminuée, et la glycémie peut chuter jusqu’à des niveaux anormalement faibles (entraînant une hypoglycémie). D’autres effets secondaires incluent les céphalées, des réactions allergiques, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, une sensibilité mammaire et des irrégularités du cycle menstruel. Le ginseng a des effets comparables à ceux des œstrogènes ; il ne doit donc pas être pris pendant la grossesse ou pendant l’allaitement ni être administré aux enfants.

Des effets secondaires plus sérieux ont parfois été rapportés, tels qu’une crise d’asthme, une hypertension, des palpitations ou un risque d’arythmies et, chez les femmes ménopausées, des saignements utérins. Beaucoup trouvent le goût du ginseng désagréable.