Les femmes sous hormonothérapie doivent consulter leur médecin avant de prendre du chou palmiste. Le chou palmiste peut interférer avec un traitement à base d’œstrogènes et avec les contraceptifs oraux, et réduire leur efficacité. Le chou palmiste pourrait également interagir avec la warfarine, les anticoagulants et les médicaments antiplaquettaires, et entraîner des hémorragies.