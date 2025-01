Tests médicaux fréquents

On se sert d’une sonde d’observation (endoscope) afin d’observer directement l’intérieur d’organes ou d’espaces (cavités) du corps. On utilise le plus souvent un endoscope flexible, mais dans certains cas, il est plus utile d’en choisir un rigide. L’extrémité de l’endoscope est généralement munie d’une lumière et d’une caméra, de sorte que l’examinateur observe les images sur un moniteur de télévision plutôt que de regarder directement à travers l’endoscope. Les outils passent souvent à travers un canal situé dans l’endoscope. Un certain type d’outil est utilisé pour couper et retirer les échantillons tissulaires.

L’endoscopie consiste généralement à passer la sonde d’observation par une ouverture existante du corps, de la façon suivante :

Par le nez : Pour examiner l’organe vocal (laryngoscopie) ou les poumons (bronchoscopie)

Par la bouche : Pour examiner l’œsophage (œsophagoscopie), l’estomac (gastroscopie) ou l’intestin grêle (endoscopie gastro-intestinale supérieure)

Par l’anus : Pour examiner le gros intestin, le rectum et l’anus (coloscopie)

L’urètre : Pour examiner la vessie (cystoscopie)

Vagin : Pour examiner l’utérus (hystéroscopie)

Il est pourtant parfois nécessaire de créer une ouverture dans le corps. Une petite coupure (incision) est pratiquée sur la peau et les couches tissulaires situées en dessous, afin de pouvoir faire passer l’endoscope dans une cavité de l’organisme. On recourt à ces incisions pour visualiser l’intérieur des éléments suivants :