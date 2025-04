Poids et mesures

En médecine, des mesures précises sont nécessaires, par exemple, lorsqu’on mesure différentes substances par le biais d’analyses biologiques en vue d’évaluer l’état de santé des personnes ou de poser un diagnostic. Différentes unités de mesure peuvent être utilisées en fonction de la substance. On se sert en général du système métrique, basé sur des multiples de 10, pour mesurer ce qui suit :

Masse : Les grammes mesurent la masse, la quantité de matière que contient un objet. La masse est similaire au poids, si ce n’est que le poids est affecté par la gravité.

Volume : Les litres mesurent le volume, la quantité d’espace occupée par un objet.

Longueur : Les mètres mesurent la longueur.

Des préfixes, indiquant de quel multiple de 10 on parle, peuvent être joints à l’unité de base, telle que le mètre (m), le litre (l) ou le gramme (g). L’utilisation de préfixes facilite la lecture d’un nombre. On compte parmi les préfixes couramment utilisés, kilo (k), déci (d), centi (c), milli (m) et micro (μ).

D’autres unités permettent de mesurer différentes propriétés d’une substance. Par exemple, une mole (mol) correspond à une quantité de substance contenant le même nombre de particules (molécules ou ions) qu’il y en a dans 12 grammes de carbone. Ainsi, quelle que soit la substance, une mole contient toujours le même nombre de particules. Le nombre de grammes contenu dans une mole varie cependant considérablement d’une substance à l’autre. Une mole correspond au poids moléculaire (atomique) d’une substance en grammes. Par exemple, le poids moléculaire du sodium est 23, donc une mole de sodium est égale à 23 grammes. Une molécule de sel de table (chlorure de sodium) se compose d’un atome de sodium et d’un atome de chlore (dont le poids moléculaire est égal à 35 grammes). Ainsi, une mole de chlorure de sodium pèse 23 grammes + 35 grammes = 58 grammes.

L’osmolarité est une mesure du nombre de particules contenues dans un litre de liquide et l’osmolalité est une mesure du nombre de particules contenues dans un kilogramme (kg) de liquide. Étant donné qu’1 litre d’eau pèse 1 kg, l’osmolarité et l’osmolalité sont identiques pour les substances dissoutes dans l’eau. Une osmole correspond à la quantité de substance qui se dissout dans un liquide pour former une mole. Par exemple, étant donné que le sel de table se dissout en sodium et chlore dans l’eau, une mole de sel de table dissoute dans un litre d’eau crée une mole de sodium et une mole de chlore. Ainsi, son osmolarité est de 2 osmoles par litre et son osmolalité est de 2 osmoles par kg.

Les équivalents (Eq) et milliéquivalents (mEq) mesurent la capacité d’une substance à s’associer à une autre. Un milliéquivalent correspond à peu près à une milliosmole.

Des formules sont utilisées pour convertir une mesure d’une unité à une autre. Une même quantité peut être exprimée selon différentes unités. Par exemple, la concentration de calcium dans le sang est normalement d’environ 10 milligrammes par décilitre (mg/dl), 2,5 millimoles par litre (mmol/l) ou 5 milliéquivalents par litre (mEq/l).

Les unités utilisées pour les analyses médicales varient en fonction de la substance mesurée. Les unités traditionnellement utilisées aux États-Unis s’appellent les unités conventionnelles. Les unités conventionnelles expriment généralement une concentration sous forme de poids par volume, le volume étant variable. Le Système international d’unité (unités SI) exprime toujours une concentration sous forme de moles par litre.

Tableau Préfixes du système métrique Tableau

Tableau Équivalences de poids, de volume et de longueur Tableau

Tableau Équivalences de hauteur et de poids Tableau