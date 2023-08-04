honeypot link
skip to main content
Professionnels de la santé
Grand public
Le Manuel MSD
Version pour le grand public
SUJETS MÉDICAUX
VIVRE EN BONNE SANTÉ
SYMPTÔMES
URGENCES
RESSOURCES
COMMENTAIRE
À PROPOS DE
SUJETS MÉDICAUX
VIVRE EN BONNE SANTÉ
<
À propos des Manuels MSD
EN SAVOIR PLUS À NOTRE SUJET
À propos des Manuels MSD
Historique des Manuels MSD
Connaissance Médicale Mondiale
L’équipe des Manuels
Comité de rédaction et réviseurs
Auteurs
Fournisseurs de contenu
Applications mobiles
Autorisations
Licence
Questions fréquentes (QF)
Nous contacter
Politique de confidentialité spécifique à l’application mobile
Dernière modification du contenu avr. 2026