Troubles somatoformes et apparentés chez l’enfant

Les enfants souffrant de l’un de ces troubles peuvent présenter un certain nombre de symptômes, dont une douleur, une difficulté à respirer et une faiblesse. Les enfants peuvent ou non avoir un autre trouble.

Les enfants développent souvent des symptômes physiques lorsqu’un autre membre de la famille est gravement malade. Les symptômes sont parfois des sensations corporelles normales ou une gêne qui sont mal interprétées. On croit que ces symptômes physiques se développent inconsciemment en réponse à un stress ou un problème psychologique (voir encadré latéral Le corps et l’esprit). Les symptômes ne sont pas fabriqués consciemment et les enfants ressentent en effet les symptômes qu’ils décrivent.

Les enfants sont focalisés sur leur santé et/ou leurs symptômes. Ils s’inquiètent de la gravité de leurs symptômes et/ou passent trop de temps et d’énergie à réaliser des activités en rapport avec leur santé ou leurs symptômes.