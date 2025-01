En général, les enfants atteints d’un trouble des conduites présentent les caractéristiques suivantes :

Ils sont égoïstes.

Ils ne communiquent pas bien avec les autres.

Ils n’ont pas de sens de la culpabilité.

Ils sont insensibles aux sentiments et au bien-être des autres.

Ils tendent à percevoir le comportement des autres comme menaçant et réagissent avec agressivité.

Ils peuvent être provocateurs, agressifs et querelleurs.

Ils peuvent se montrer cruels envers les animaux.

Ils peuvent s’en prendre à la propriété d’autrui, en particulier en déclenchant des incendies.

Ils peuvent mentir ou voler.

Le trouble des conduites a tendance à affecter différemment les garçons et les filles. Les filles sont moins susceptibles d’être physiquement agressives. Par contre, en général, les filles fuguent, mentent, et se prostituent parfois. Les garçons tendent à se battre, voler et commettre des actes de vandalisme. Toutes les personnes atteintes d’un trouble des conduites sont susceptibles d’utiliser des substances illicites. (Voir aussi Troubles du comportement chez les adolescents et Troubles liés à l’usage de substances.)

Les violations graves des règles sont fréquentes, comme les fugues, les absences récurrentes à l’école. Les enfants sont susceptibles de consommer des drogues illicites et d’avoir des difficultés à l’école. Des pensées suicidaires peuvent survenir et elles doivent être prises au sérieux pour protéger la sécurité de l’enfant.

Les enfants ayant des troubles des conduites peuvent présenter d’autres troubles, comme une dépression, un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou un trouble de l’apprentissage.

Environ deux tiers des enfants mettent fin aux comportements inappropriés avant l’âge adulte. Plus l’enfant est jeune au moment de l’apparition du trouble des conduites, plus il y a de risques de voir le trouble se prolonger. Les personnes dont les troubles du comportement persistent jusqu’à l’âge adulte risquent des ennuis judiciaires, violent constamment les droits des autres et développent souvent un trouble de personnalité antisociale. Certains de ces adultes développent des troubles de l’humeur, de l’anxiété ou d’autres troubles psychiatriques.