Trouble panique chez l’enfant et l’adolescent

Généralement, médicaments plus thérapie comportementale

Une association de médicaments et de thérapie comportementale est normalement efficace pour traiter le trouble panique. Chez certains enfants, les médicaments sont fréquemment nécessaires pour contrôler les crises de panique avant que la thérapie comportementale ne puisse commencer.

Les benzodiazépines sont les médicaments les plus efficaces, mais des antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont souvent préférés, car les benzodiazépines entraînent une somnolence (sédation), peuvent affecter l’apprentissage et la mémoire, et peuvent entraîner une dépendance.