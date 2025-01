Trouble anxieux généralisé chez les enfants

Chez les enfants atteints d’un trouble anxieux généralisé, les inquiétudes sont générales et englobent beaucoup de choses et d’activités, plutôt qu’une chose spécifique comme le fait d’être éloignés de leur parent (comme dans le trouble d’anxiété de séparation). Il est difficile d’arriver à contrôler les inquiétudes. Le stress aggrave l’anxiété.

Ces enfants ont souvent des difficultés à être attentifs et peuvent être hyperactifs, agités et irritables. Ils peuvent se sentir surexcités, tendus ou nerveux. Ils peuvent également mal dormir, transpirer de manière excessive, se sentir épuisés et se plaindre de symptômes physiques, comme des maux de ventre, des douleurs musculaires et des céphalées.

La pandémie de COVID-19 a été associée à des perturbations des activités et de l’environnement quotidiens qui ont augmenté l’anxiété chez de nombreux enfants. Ces perturbations comprenaient la fermeture des écoles, l’isolement des autres (famille élargie, camarades, enseignants, groupes culturels et communautés religieuses), la nécessité de vivre dans des espaces restreints avec des membres de la famille pendant des semaines ou des mois, la perte d’emploi des parents et l’incertitude quant à l’avenir.