Présentation des troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent

Thérapie comportementale

Parfois, des médicaments

Si l’anxiété est légère, une thérapie comportementale est habituellement la seule mesure requise.

Une forme de thérapie souvent efficace est appelée thérapie comportementale et cognitive (TCC). La TCC est une forme structurée à court terme de thérapie par la parole conçue pour aider les personnes à identifier et à remettre en cause les schémas de pensée négatifs afin qu’elles puissent gérer les situations difficiles de manière plus efficace.

Une autre approche est appelée thérapie d’exposition. Les thérapeutes exposent les enfants à la situation qui déclenche l’anxiété et les aident à rester dans la situation et à se sentir à l’aise. Les enfants se désensibilisent donc progressivement et ressentent moins d’anxiété. Lorsqu’il y a lieu, le traitement simultané de l’anxiété chez les parents est souvent utile.

Si l’anxiété est sévère, on peut avoir recours à des médicaments. Le premier choix est habituellement un type d’antidépresseur appelé inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS), comme la fluoxétine ou la sertraline, si un traitement à long terme est nécessaire. La plupart des enfants peuvent prendre des ISRS sans aucun problème. Cependant, certains peuvent présenter des troubles gastriques, une diarrhée, une insomnie ou une prise de poids. Plus rarement, ils peuvent devenir agités ou plus impulsifs. Des inquiétudes sont apparues quant au fait que les antidépresseurs puissent entraîner une légère augmentation du risque de pensées suicidaires chez les enfants et les adolescents (voir Antidépresseurs et suicide).

Si un traitement médicamenteux n’est nécessaire qu’à court terme (par exemple, si un enfant est particulièrement anxieux avant une intervention), des benzodiazépines (un type de sédatifs) sont généralement utilisées.