Maladie de Tay-Sachs et Maladie de Sandhoff

Cette maladie est plus fréquente dans les familles juives originaires d’Europe de l’Est (ashkénazes).

Les enfants atteints de cette maladie commencent à manquer des étapes du développement après l’âge de 6 mois et développent progressivement un retard mental, ce qui signifie que le déficit intellectuel s’aggrave tout au long de leur vie. Les enfants semblent également manquer de tonus musculaire. Une tension et une raideur musculaires se développent, suivies d’une paralysie, d’une démence et d’une cécité. Ces enfants décèdent habituellement avant l’âge de 5 ans.

Avant la conception, les parents peuvent déterminer s’ils sont porteurs du gène qui cause la maladie. Les porteurs sont les personnes qui ont un gène anormal pour une certaine maladie, mais qui ne présentent pas de symptômes ou de signes visibles de cette maladie. Les personnes porteuses du gène doivent recevoir des conseils génétiques parce qu’il y a un risque qu’elles transmettent le trouble à leurs enfants. La maladie se développe chez 25 % des enfants lorsque les deux parents sont porteurs.

Durant la grossesse, la maladie de Tay-Sachs peut être identifiée chez le fœtus au moyen des tests de dépistage prénatal, à savoir un prélèvement de villosités choriales ou une amniocentèse.

Après la naissance, des analyses de sang peuvent être réalisées pour déterminer le taux de l’enzyme déficitaire hexosaminidase A ou pour analyser l’ADN.

Cette maladie ne peut pas être traitée ni guérie.