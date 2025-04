Maladie de stockage des esters du cholestérol et maladie de Wolman (Maladie de Wolman) Par Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia Matt Demczko , MD , Vérifié/Révisé mars 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

La maladie de stockage des esters du cholestérol et la maladie de Wolman sont des troubles métaboliques héréditaires appelés maladies de stockage des lipides (lipidoses). Elles sont provoquées par une accumulation de certains types de cholestérol et de triglycérides dans les tissus. Ces maladies entraînent des taux élevés de graisses dans le sang et une hypertrophie du foie. Des maladies héréditaires se développent lorsque les parents transmettent à leurs enfants les gènes défectueux à l’origine de ces maladies.

Il existe différents types de troubles héréditaires. Dans de nombreux troubles métaboliques héréditaires, les deux parents de l’enfant affecté sont porteurs d’une copie du gène anormal. En général, comme deux copies du gène anormal (gène récessif) sont nécessaires pour que le trouble se développe, aucun des parents n’est généralement atteint de la maladie. Certains troubles métaboliques héréditaires sont liés à l’X, ce qui signifie qu’une seule copie du gène anormal peut causer la maladie chez les garçons. (Voir aussi Présentation des troubles métaboliques héréditaires.) Des lipidoses se développent lorsque l’organisme présente un déficit de l’une des enzymes qui aident à la dégradation (métabolisme) et à la transformation des graisses (lipides). Ce déficit peut induire l’accumulation de substances graisseuses spécifiques normalement dégradées par les enzymes. Avec le temps, l’accumulation de ces substances peut être nocive pour de nombreux organes. Dans la maladie de stockage des esters du cholestérol et la maladie de Wolman, le cholestérol et les triglycérides, qui sont des graisses importantes dans le sang, s’accumulent dans les tissus. L’enzyme nécessaire à la dégradation du cholestérol et des triglycérides, appelée lipase acide lysosomale, ne fonctionne pas correctement. Maladie de Wolman La maladie de Wolman est la maladie la plus sévère. Elle se manifeste au cours des premières semaines de vie. Les nourrissons s’alimentent mal, vomissent et présentent une hypertrophie de la rate et du foie. Des dépôts de calcium dans les glandes surrénales entraînent leur durcissement. Les selles contiennent des graisses en excès, ce qui peut les rendre graisseuses, inhabituellement malodorantes et volumineuses (stéatorrhée). Les nouveau-nés atteints de la maladie de Wolman meurent habituellement avant l’âge de 6 mois s’ils ne reçoivent pas de traitement. Maladie de stockage des esters du cholestérol La maladie de stockage des esters du cholestérol est moins sévère que la maladie de Wolman et peut ne se manifester que plus tard, voire à l’âge adulte. Lors de la manifestation de la maladie, les personnes présenteront peut-être déjà une hypertrophie du foie et de la rate. Les personnes peuvent développer un durcissement prématuré des artères (athérosclérose), qui est souvent sévère. Diagnostic Tests de dépistage prénatal en cas de suspicion

La maladie de stockage des esters du cholestérol et la maladie de Wolman peuvent être diagnostiquées chez le fœtus par prélèvement de villosités choriales. Après la naissance, les médecins mesurent le taux de lipase acide lysosomale dans un échantillon de biopsie de foie, de cellules cutanées, ou d'autres tissus. Il existe également des analyses génétiques, qui sont utilisées pour déterminer si un couple présente un risque accru d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique héréditaire. Traitement Traitement enzymatique substitutif Le traitement enzymatique substitutif par sébélipase alfa peut être utilisé pour traiter les deux maladies.