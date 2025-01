Puberté tardive

Chez les filles, le développement des seins, la croissance des poils pubiens, les premières règles, ou une combinaison de ces symptômes, ne se produisent pas.

Chez les garçons, la croissance génitale, la croissance des poils pubiens, ou une combinaison de ces symptômes, ne se produisent pas.

Une petite taille, un retard de croissance, ou les deux, peuvent indiquer un retard de la puberté chez les deux sexes.

Les adolescents qui ont un retard de la puberté peuvent être nettement plus petits que leurs camarades, ce qui peut entraîner des moqueries ou un harcèlement, et souvent, ils ont besoin d’aide pour faire face aux questions sociales et les gérer. Les garçons sont plus susceptibles que les filles de ressentir un stress psychologique et une gêne en raison de leur petite taille et du retard de puberté, mais les performances scolaires et sociales peuvent être affectées tant chez les garçons que chez les filles.