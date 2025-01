(Puberté précoce)

La puberté correspond à une série d’événements marqués par des changements physiques qui apportent les caractéristiques physiques de l’adulte et la capacité de se reproduire. Normalement, ces changements surviennent de manière séquentielle à la puberté, et déterminent la maturité sexuelle.

La puberté démarre lorsque l’hypothalamus (région du cerveau contrôlant l’hypophyse) commence à sécréter un signal chimique appelé hormone de libération des gonadotrophines. L’hypophyse répond à ce signal en libérant des hormones, appelées gonadotrophines (hormone lutéinisante et hormone folliculo-stimulante), qui stimulent la croissance des organes sexuels (testicules chez les garçons et ovaires chez les filles). Ces organes sexuels sécrètent des hormones sexuelles, telles que la testostérone ou les œstrogènes, qui déclenchent la puberté.

Chez les garçons, les premiers signes de la puberté sont l’augmentation de la taille du scrotum et des testicules, puis l’allongement du pénis. Peu après apparaissent les poils pubiens et axillaires (au niveau des aisselles). Chez les garçons, la puberté survient en général entre 9 et 14 ans (voir Puberté chez les garçons).

Chez les filles, le premier changement est en général le développement des seins (bourgeonnement mammaire). Ensuite apparaissent les pilosités pubienne et axillaire. Chez les filles, la puberté survient en général entre 8 et 13 ans (voir Puberté chez les filles).

Étapes du développement sexuel chez les filles et les garçons

À l’âge de la puberté, chez les garçons et les filles, la glande surrénale commence également à sécréter des hormones entraînant l’apparition des poils pubiens et axillaires. Ces hormones surrénales sont contrôlées par des signaux chimiques différents de ceux pour les autres hormones de la puberté.

Aux États-Unis, la puberté semble survenir plus tôt que par le passé, en particulier chez les filles. En outre, le développement des seins survient de plus en plus tôt, une tendance qui reflète l’épidémie d’obésité, car un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé est associé à un développement plus précoce des seins. Pour les filles, le moment de la puberté est également affecté par l’origine ethnique. La puberté commence plus tôt chez les filles d’origine ethnique noire et hispanique que chez les filles d’origine ethnique blanche.