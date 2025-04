Hypogonadisme masculin chez les enfants

Le syndrome de Klinefelter est provoqué par une anomalie chromosomique où le petit garçon a au moins 2 chromosomes X et 1 chromosome Y. Les garçons ont normalement 1 chromosome X et 1 chromosome Y. Ce syndrome est la cause la plus fréquente d’hypogonadisme primitif.

Les testicules sont souvent petits et fermes et produisent peu de testostérone. Les garçons ont tendance à être grands avec des bras et des jambes anormalement longs, peuvent développer du tissu mammaire (gynécomastie), et leur masse musculaire et leur pilosité corporelle et faciale sont souvent faibles, par rapport aux autres garçons. La puberté (maturité sexuelle) peut être absente, retardée ou incomplète.

Le syndrome est généralement identifié pour la première fois lors de la puberté, lorsqu’un développement sexuel inadéquat est remarqué, ou plus tard, lorsqu’une stérilité est recherchée.