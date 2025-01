Le symptôme le plus fréquent du goitre congénital est une hypertrophie ferme et symétrique de la thyroïde. Il n’y a pas de sensibilité. La totalité de la thyroïde peut avoir augmenté de volume ou seulement certaines zones. Il peut être remarqué à la naissance ou détecté plus tard. Si l’hypertrophie continue, les nourrissons peuvent avoir des troubles de la déglutition et de la respiration.

De nombreux nourrissons ayant un goitre ont une thyroïde fonctionnant normalement. Cependant, certains développent une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie.