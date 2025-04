Ulcère gastroduodénal chez l’enfant

University of Colorado

Un ulcère gastroduodénal est une lésion ronde ou ovale de la muqueuse de l’estomac ou du duodénum, qui a été corrodée par l’acidité gastrique et les enzymes digestives.

Ces lésions se forment sur la muqueuse de l’estomac ou du duodénum.

Chez l’enfant, les symptômes incluent une douleur abdominale vive et des vomissements.

Le diagnostic repose sur une endoscopie et parfois sur des examens d’imagerie.

Le traitement comprend des médicaments réduisant l’acidité de l’estomac et parfois des antibiotiques.

(Pour les adultes, voir Ulcère gastroduodénal.)

Les ulcères pénètrent dans la muqueuse de l’estomac ou du duodénum (première partie de l’intestin grêle). Des ulcères se développent en cas d’altération des mécanismes normaux de défense et de réparation de la muqueuse de l’estomac ou du duodénum, rendant la muqueuse plus à même d’être endommagée par l’acide gastrique.

L’ulcère gastroduodénal est bien moins fréquent chez l’enfant que chez l’adulte. L’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et l’infection par la bactérie Helicobacter pylori peuvent entraîner la formation d’ulcères gastroduodénaux, mais, chez l’enfant, Helicobacter pylori n’est pas une cause aussi fréquente que chez l’adulte.

Les enfants dont les parents ont des antécédents d’ulcères gastroduodénaux sont plus susceptibles d’en présenter, surtout si les parents sont infectés par Helicobacter pylori.

Le tabagisme passif est un autre facteur de risque d’ulcères chez l’enfant. Les adolescents qui boivent de l’alcool ou qui fument sont également davantage sujets aux ulcères.

Les enfants de tout âge peuvent développer des ulcères lorsqu’ils sont gravement malades, comme en cas de brûlures ou de lésions importantes et de maladies graves. Ces ulcères sont appelés ulcères de stress.

Symptômes de l’ulcère gastroduodénal Les symptômes surviennent généralement dans la partie supérieure de l’abdomen et comprennent : Douleur vive

Sensation de brûlure

Douleur sourde

Sensibilité

Sensation de vide

Sensation de faim Les jeunes enfants peuvent cependant ne pas présenter ces symptômes caractéristiques, mais simplement une douleur abdominale et des vomissements. Les nourrissons qui souffrent d’ulcères sont nerveux et irritables durant et après l’alimentation. Complications des ulcères gastroduodénaux Quel que soit l’âge de l’enfant, les ulcères gastroduodénaux peuvent déchirer (perforer), saigner ou entraîner un gonflement entraînant un blocage de l’estomac (occlusion).

Diagnostic de l’ulcère gastroduodénal Endoscopie

En cas de complications, examens d’imagerie Le diagnostic des ulcères gastroduodénaux repose sur les résultats d’une endoscopie. Cet examen consiste à introduire une sonde à fibres optiques souple (endoscope) dans la bouche de l’enfant, puis dans l’œsophage, l’estomac et la première partie du duodénum. En cours d’endoscopie, le médecin peut également réaliser une biopsie (ponction d’un échantillon de tissu pour l’examiner au microscope) afin de déterminer si l’ulcère est causé par la bactérie Helicobacter pylori. Une analyse des selles et des analyses de l’haleine peuvent également être réalisées pour détecter Helicobacter pylori. En cas de suspicion de complication, comme une perforation, les médecins peuvent réaliser des examens d’imagerie, tels qu’une radiographie, une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM).