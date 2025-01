University of Pittsburgh, School of Medicine

L’asphyxie à la naissance est une diminution du flux sanguin irriguant les tissus du nouveau-né ou une diminution du taux d’oxygène dans le sang du nouveau-né avant, pendant ou juste après l’accouchement.

À la naissance d’un bébé, le médecin ou la sage-femme examine le nouveau-né à la recherche d’anomalies évidentes ou de signes de souffrance. L’état de santé du nouveau-né immédiatement après la naissance est évalué à 1 minute et à 5 minutes de vie en utilisant le score d’Apgar. Le score d’Apgar est utilisé pour attribuer des points pour la fréquence cardiaque, l’effort de respiration, le tonus musculaire, les réflexes et la couleur. Un score de 7 à 10 est considéré comme normal ; un score de 4 à 6 est intermédiaire et un score de 0 à 3 est bas. Un score d’Apgar bas reflète un état de souffrance qui peut nécessiter une assistance ventilatoire ou une assistance circulatoire. Le score d’Apgar ne prédit rien concernant la santé du bébé après les premières minutes de vie.

Les bébés dont le score d’Apgar est faible peuvent avoir des problèmes de respiration ou de circulation sanguine. L’asphyxie à la naissance (aussi appelée asphyxie périnatale) est une diminution du flux sanguin irriguant les tissus du nouveau-né ou une diminution du taux d’oxygène dans le sang du nouveau-né avant, pendant ou juste après l’accouchement. Voici quelques causes potentielles :

Décollement du placenta de la paroi de l’utérus avant l’accouchement (décollement placentaire)

Obstruction du flux sanguin dans le cordon ombilical

Développement anormal du fœtus (par exemple, dû à une anomalie génétique)

Infection sévère chez le fœtus

Exposition à certains médicaments ou drogues avant la naissance

Hémorragie sévère de la mère

Maladie sévère de la mère

Parfois, la cause exacte de l’asphyxie à la naissance reste inconnue.

Quelle qu’en soit la cause, les nouveau-nés souffrant d’asphyxie sont d’apparence pâle et sans vie à la naissance. Ils respirent à peine ou pas de tout, et ont un rythme cardiaque très lent. Les médecins et le personnel infirmier fournissent des soins pour réanimer le nouveau-né. La réanimation peut impliquer l’utilisation d’un ballon de réanimation et d’un masque pour faire pénétrer de l’air dans les poumons ou l’insertion d’une sonde d’intubation dans la gorge du nouveau-né (intubation endotrachéale). Si l’asphyxie est due à une rapide perte de sang, le nouveau-né peut être en état de choc. Il reçoit alors immédiatement des liquides par voie intraveineuse, et parfois une transfusion sanguine ou du plasma.

Les nouveau-nés peuvent nécessiter des soins en unité de soins intensifs néonataux (USIN).

Un nouveau-né asphyxié peut présenter des signes de lésion dans un ou plusieurs systèmes d’organes, notamment :

Cœur : pâleur, hypotension

Poumons : difficulté respiratoire et faible taux d’oxygène

Cerveau : léthargie, convulsions, voire coma

Reins : diminution du débit urinaire

Foie : Difficulté à produire les protéines nécessaires à la coagulation du sang

Intestin : difficulté à digérer le lait

Système hématopoïétique : diminution du nombre des plaquettes et saignement

Chez ces nouveau-nés, il peut être nécessaire d’avoir recours à des médicaments pour aider le cœur à fonctionner et à un respirateur mécanique pour les aider à respirer.

La plupart des organes endommagés par l’asphyxie à la naissance se rétablissent au bout d’une semaine, mais des lésions cérébrales peuvent perdurer chez certains nourrissons. Les nourrissons qui n’ont pas ou peu de lésions cérébrales peuvent ne pas avoir de problèmes de santé persistants. Ceux qui ont des lésions cérébrales modérées à sévères peuvent avoir des troubles du développement permanents, allant de légers troubles de l’apprentissage au retard de développement, ou à une paralysie cérébrale. Certains nourrissons atteints d’asphyxie sévère ne survivent pas.