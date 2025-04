Syndrome de mort subite du nourrisson (MSN)

Le syndrome de mort subite du nourrisson est la mort subite et inattendue, généralement au cours du sommeil, d’un nourrisson âgé de 1 mois à 1 an apparemment en bonne santé.

La cause du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) n’est pas connue.

Certaines pratiques peuvent contribuer à prévenir le SMSN : faire dormir l’enfant sur le dos, retirer les oreillers, les cale-bébé et les jouets du lit, maintenir une température fraîche dans la chambre et ne pas exposer l’enfant à la fumée de cigarette.

Les parents ayant perdu un enfant par SMSN doivent être accompagnés et participer à des groupes de soutien.

Il existe plusieurs termes utilisés pour décrire la mort subite du nourrisson. La mort subite inattendue du nourrisson (MIN) est largement utilisée pour décrire toute mort subite et inattendue chez un enfant de moins de 1 an dont la cause n’est pas évidente avant qu’une investigation ne soit menée. Les MIN comprennent les décès soudains et inattendus qui ont une cause, tels que les décès accidentels (résultant d’une suffocation ou d’une strangulation accidentelle), les décès naturels (comme ceux résultant d’une infection ou d’une affection médicale) et les décès dus à une lésion intentionnelle. Les MIN comprennent également les décès soudains et inattendus pour lesquels aucune cause n’est identifiée, même après une évaluation ou une investigation, comme le SMSN.

Le SMSN (également appelée mort au berceau) est l’une des causes de décès les plus fréquentes chez les nourrissons âgés de 1 mois à 1 an. La MSN concerne en général les enfants entre le deuxième et le quatrième mois de vie. Le syndrome est observé dans le monde entier. Il existe de nombreux facteurs de risque.

Il existe des disparités ethniques. Entre 2015 et 2019, les taux de MIN étaient les plus élevés chez les personnes d’origine ethnique amérindienne non hispanique/les autochtones d’Alaska, les personnes d’origine ethnique noire non hispanique et les autochtones hawaïens/d’autres îles du Pacifique non hispaniques.

Facteurs de risque de syndrome de mort subite du nourrisson Les enfants présentant les facteurs de risque suivants, ou qui y sont exposés, présentent un risque accru de SMSN : Sommeil sur le ventre (facteur de risque le plus important)

Frère ou sœur décédé de SMSN

Températures froides/mois d’hiver

Retard de croissance

Soins prénataux insuffisants ou absents

Faible poids à la naissance

Famille à faible revenu

Sexe masculin

Mère ayant eu de nombreuses grossesses

Mère âgée de moins de 20 ans

Mère ayant fumé, consommé de l’alcool ou des drogues pendant la grossesse

Personnes d’origine ethnique amérindienne non hispanique/autochtones d’Alaska, personnes d’origine ethnique noire non hispanique, et autochtones hawaïens/d’autres îles du Pacifique non hispaniques

Absence de sucette

Berceau ancien ou dangereux

Chaleur excessive (due aux couvertures ou à une chambre trop chauffée)

Pauses pendant la respiration (apnée) ayant nécessité une réanimation

Prématurité

Maladie récente

Partage du lit avec un parent ou la personne s’occupant du bébé (partage du lit ou co-dodo)

Grossesses rapprochées

Mère monoparentale

Tabagisme à la maison

Literie molle

Infection des voies respiratoires supérieures

Matelas à eau

Causes du SMSN La cause du SMSN est inconnue. Il pourrait être dû à une anomalie du contrôle de la respiration. Certains nourrissons présentant ce syndrome montrent des signes de mauvaise oxygénation du sang et de périodes d’absence de respiration (ce que l’on appelle apnée). Le SMSN est également plus fréquent lorsque le nourrisson dort sur le ventre et qu’une literie molle est utilisée (comme des oreillers ou des couvertures en laine d’agneau). Le fait de dormir avec un nourrisson sur un canapé, un coussin ou un lit (voir également Co-dodo) augmente aussi le risque de SMSN. Le saviez-vous ?

Diagnostic du SMSN Autopsie Le diagnostic de SMSN ne peut pas être posé sans la pratique d’une autopsie (inspection et examen d’un corps après le décès) afin d’exclure toute autre cause de mort subite et inattendue (telle qu’une hémorragie intracrânienne, une méningite ou une myocardite). Il faut également vérifier que l’enfant n’a pas été victime d’abus et n’est pas mort suffoqué.

Prévention du SMSN Faire dormir les nourrissons sur le dos Malgré la connaissance des facteurs de risque, il n’y a pas de stratégie sûre de prévention du SMSN. Cependant, certaines mesures, comme faire dormir le nourrisson sur le dos sur une surface ferme et plane, peuvent aider. Le nombre de décès par SMSN a considérablement diminué depuis que les parents couchent leur enfant sur le dos à chaque fois qu’il dort (voir la campagne Safe to Sleep®). Des soins prénataux réguliers pendant la grossesse peuvent aider à réduire le risque de SMSN. L’allaitement maternel et la non-exposition des nourrissons à tout tabagisme passif peuvent être utiles et ont clairement d’autres effets bénéfiques sur la santé. L’utilisation d’appareils de surveillance de la respiration ne semble pas réduire le risque de SMSN. Il n’existe pas non plus de données probantes pour recommander l’emmaillotage dans le cadre de la prévention du SMSN. Safe to Sleep (Dormir en toute sécurité) : réduction du risque de mort subite du nourrisson Adaptation de Safe Infant Sleep Basics: Ways to Reduce Baby’s Risk (Les bases du sommeil du nourrisson : Comment réduire les risques de bébé) du National Institute of Child Health and Human Development (Institut national américain de la santé infantile et du développement humain).

Ressources pour les parents qui ont perdu un enfant par SMSN Accompagnement

Groupes de soutien Tous les parents qui ont perdu un enfant par SMSN sont désespérés et non préparés à cette tragédie. Ils se sentent souvent coupables. Les enquêtes menées par la police, les assistants sociaux ou d’autres personnes peuvent entraîner une souffrance supplémentaire. Les conseils et le soutien de médecins ayant reçu une formation spécifique et du personnel infirmier, ou d’autres parents qui ont subi la même tragédie, sont essentiels pour surmonter cette tragédie. Les spécialistes peuvent recommander la lecture de certains supports, la consultation de sites Internet (comme celui de l’American SIDS Institute [Institut américain de lutte contre le SMSN]), et la participation à des groupes de soutien.