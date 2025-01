Déshydratation chez l’enfant

Remplacement des liquides perdus

La déshydratation est traitée en administrant des liquides contenant des électrolytes, tels que du sodium et du chlorure.

Si la déshydratation est légère, les liquides sont généralement administrés par voie orale. Il existe des solutions réhydratantes buvables spéciales, mais elles ne sont pas toujours nécessaires pour les enfants qui n’ont eu que de légers vomissements ou une légère diarrhée.

Quel que soit l’âge de l’enfant, le traitement de la déshydratation est plus efficace sous la forme initiale de petites gorgées fréquentes, prises environ toutes les 10 minutes. La quantité de liquide peut être lentement augmentée et prise à intervalles de plus en plus espacés, si l’enfant ne le vomit pas. Si le seul symptôme est une diarrhée, des quantités plus importantes de liquides peuvent être données à des intervalles plus espacés.

Si l’enfant présente des vomissements et une diarrhée, il reçoit de petites gorgées fréquentes de liquides contenant des électrolytes. Si ce traitement augmente la diarrhée, il peut être nécessaire d’hospitaliser l’enfant pour que les liquides soient administrés par voie intraveineuse.

Les nourrissons et les enfants qui ne gardent pas les liquides ingérés, qui deviennent apathiques ou qui présentent d’autres signes graves de déshydratation, doivent recevoir un traitement plus intensif, qui comprend l’administration de liquides et d’électrolytes par voie intraveineuse ou de solutions électrolytiques par sonde nasogastrique (fine sonde en plastique introduite dans le nez et la gorge pour atteindre l’estomac ou l’intestin grêle).

Nourrissons Chez les nourrissons, le traitement de la déshydratation consiste à encourager l’enfant à boire des liquides contenant des électrolytes. Le lait maternel contient tous les liquides et les électrolytes dont le nourrisson a besoin et constitue le meilleur traitement si possible. Si l’enfant n’est pas nourri au sein, il convient de lui donner une solution réhydratante buvable (SRB). Les SRB contiennent des quantités spécifiques de sucres et d’électrolytes. Ces solutions peuvent être achetées sans ordonnance en pharmacie ou d’autres magasins sous la forme de poudres (à mélanger avec de l’eau) ou de liquides prémélangés. La quantité de SRB à administrer sur 24 heures est déterminée selon le poids de l’enfant, mais généralement, elle doit être d’environ 100 à 165 ml de SRB par kilogramme de poids. Ainsi, un nourrisson de 10 kg doit boire entre 1 000 et 1 650 ml au total sur 24 heures.