Trouble du spectre autistique

Analyse comportementale appliquée

Programmes éducatifs

Orthophonie

Parfois, traitement médicamenteux

L’analyse comportementale appliquée (ACA) est une approche thérapeutique qui consiste à enseigner aux enfants des compétences cognitives, sociales ou comportementales spécifiques de manière progressive. Les petites améliorations sont renforcées et progressivement développées pour améliorer, modifier ou développer des comportements spécifiques chez les enfants atteints de TSA. Ces comportements comprennent les aptitudes sociales, les aptitudes linguistiques et de communication, la lecture et les études, ainsi que les compétences acquises comme les soins personnels (par exemple, la douche et la toilette), les aptitudes à la vie quotidienne, la ponctualité et les compétences professionnelles. Cette thérapie est également utilisée pour aider les enfants à minimiser les comportements (par exemple, agressivité) qui peuvent interférer avec leurs progrès. L’ACA est adaptée pour répondre aux besoins de chaque enfant et est généralement conçue et supervisée par des professionnels diplômés en analyse comportementale (par exemple, analyste du comportement certifié [BCBA]). Aux États-Unis, l’ACA peut être disponible dans le cadre d’un programme éducatif individualisé (PIE) par le biais des écoles. En outre, dans de nombreux États, elle est prise en charge par l’assurance maladie. Une autre intervention intensive basée sur le comportement est le modèle DIR® (Developmental, Individual-differences, and Relationship-based [Développement, différences individuelles et relationnel]), également appelé Floortime. Le modèle DIR® s’appuie sur les centres d’intérêt de l’enfant et ses activités préférées pour l’aider à développer ses capacités d’interaction sociale et d’autres compétences. À l’heure actuelle, il existe moins de données en faveur du DIR/Floortime® que de l’ACA, mais les deux thérapies peuvent être efficaces.

Les programmes éducatifs pour les enfants d’âge scolaire atteints de TSA doivent aborder le développement des aptitudes sociales, répondre aux retards de langage et aider à préparer les enfants à la scolarité après le lycée ou à un emploi.

Aux États-Unis, la loi fédérale en faveur de l’éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA]) stipule que les établissements publics doivent proposer une éducation gratuite et adaptée aux enfants et aux adolescents atteints de TSA. L’enseignement doit être suivi sans restriction, de manière à impliquer l’enfant, et lui permettre d’interagir avec des enfants du même âge non handicapés et d’avoir le même accès aux ressources communes. L’Americans with Disability Act (Loi américaine sur les personnes en situation de handicap) et la Section 504 of the Rehabilitation Act (article 504 de la Loi sur la réadaptation) prévoient également des services d’hébergement dans les écoles et d’autres lieux publics.

Le traitement médicamenteux n’a aucun effet sur la maladie elle-même. Cependant, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que la fluoxétine, la paroxétine et la fluvoxamine, sont souvent efficaces pour réduire les attitudes ritualistes des individus atteints de TSA. Les médicaments antipsychotiques, tels que la rispéridone, sont employés pour diminuer l’attitude masochiste, bien que le risque d’effets secondaires (comme la prise de poids et les troubles moteurs) doive être pris en compte. Les psychorégulateurs et les psychostimulants peuvent s’avérer utiles pour les individus qui sont inattentifs ou impulsifs ou qui souffrent d’hyperactivité.

Bien que certains parents essaient des régimes spécifiques, des traitements gastro-intestinaux ou des thérapies immunologiques, aucune donnée actuelle n’en valide l’efficacité chez les enfants atteints de TSA. D’autres traitements complémentaires, comme ceux qui favorisent la communication, l’intégration auditive, un traitement chélateur et une oxygénothérapie hyperbare, ne se sont pas avérés efficaces. Lorsqu’elles envisagent ces traitements, les familles doivent consulter le médecin traitant de l’enfant concernant les bénéfices et les risques.