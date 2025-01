Trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)

Le TDAH est principalement un trouble lié au maintien de l’attention, à la concentration et à la capacité à terminer une activité (persistance). Un enfant affecté peut également être hyperactif et impulsif. Les enfants en âge préscolaire atteints d’un TDAH, peuvent avoir des problèmes de communication et semblent présenter des problèmes d’interaction sociale. À mesure que les enfants s’approchent de l’âge scolaire, ils peuvent sembler inattentifs. Ils peuvent se montrer agités et remuants. Ils peuvent être impulsifs et répondre alors que ce n’est pas leur tour. Plus tard au cours de l’enfance, ces enfants sont en perpétuel mouvement, ils bougent constamment les jambes et les mains, ils parlent impulsivement, oublient les choses facilement et sont désorganisés. Ils ne sont généralement pas agressifs.

Signes de TDAH

Environ 20 à 60 % des enfants atteints de TDAH présentent des troubles de l’apprentissage au niveau de la lecture, des mathématiques ou de la langue écrite, et la plupart ont des difficultés scolaires, telles que des mauvaises notes, en raison d’une désorganisation ou de devoirs incomplets (aptitudes pratiques). Le travail peut être désordonné, avec des erreurs d’inattention et une absence de réflexion. Ces enfants donnent souvent l’impression d’être ailleurs et de ne pas écouter. Souvent, ils ne suivent pas les instructions, ou ne terminent pas le travail scolaire, les tâches ménagères ou d’autres devoirs. Ils changent souvent d’activité sans réussir à en finir une.

Les enfants atteints peuvent manifester, à l’adolescence, des problèmes d’estime de soi, de dépression, d’anxiété ou d’intolérance à l’autorité. Environ 60 % des jeunes enfants présentent des accès de colère ; les plus grands manifestent surtout une mauvaise tolérance aux frustrations.