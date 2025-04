Interventions éducatives

Le meilleur traitement pour les problèmes de reconnaissance des mots est l’enseignement direct qui associe des approches multisensorielles. Ce type de traitement consiste en un enseignement oral, avec une variété d’approches, en général donné de façon parallèle, mais si possible intégré au programme de lecture.

L’enseignement indirect de la reconnaissance du mot est également utile. Il s’agit d’exercices visant à améliorer la prononciation des mots et la compréhension de la lecture. On apprend à émettre et allier les sons jusqu’à former des mots, à séparer les mots en syllabes et à identifier la position des sons au sein des mots.

L’éducation par « connaissance d’éléments » pour la reconnaissance du mot est également utile. Elle correspond à des exercices mélangeant les sons pour former les mots, à segmenter les mots en syllabes et à identifier la position de sons au sein des mots.

Aux États-Unis, la loi fédérale en faveur de l’éducation des personnes handicapées (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA]) stipule que les établissements publics doivent proposer une éducation gratuite et adaptée aux enfants et aux adolescents atteints de dyslexie ou d’autres troubles de l’apprentissage. L’enseignement doit être suivi sans restriction, de manière à impliquer l’enfant, et lui permettre d’interagir avec des enfants du même âge non handicapés et d’avoir le même accès aux ressources communes. L’Americans with Disability Act (Loi américaine sur les personnes en situation de handicap) et la Section 504 of the Rehabilitation Act (article 504 de la Loi sur la réadaptation) prévoient également des services d’hébergement dans les écoles et d’autres lieux publics.

À mesure que les enfants dyslexiques grandissent, des stratégies de compensation peuvent s’avérer utiles. Ces stratégies peuvent comprendre l’utilisation de livres audio, d’ordinateurs à lecteurs d’écran (disponible sur la plupart des ordinateurs), des enregistreurs numériques et d’autres adaptations technologiques.

D’autres traitements (par exemple, exercices d’optométrie, perception visuelle, intégration auditive) et traitements médicamenteux ne sont pas avérés et ne sont pas recommandés.