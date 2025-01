Troubles du comportement chez les adolescents

L’adolescence est une période de développement de l’indépendance. Les adolescents exercent en général leur autonomie en contestant ou défiant les règles parentales, et parfois en les transgressant. Parents et médecins doivent différencier les erreurs d’appréciation occasionnelles, qui sont typiques et attendues de cette tranche d’âge, d’un comportement inadapté qui requiert une intervention professionnelle. L’importance et la fréquence des infractions sont des éléments évocateurs. Par exemple, la consommation régulière d’alcool, le recours fréquent à la violence, l’absentéisme scolaire sans autorisation (école buissonnière) et le vol sont beaucoup plus significatifs que des épisodes isolés de ces mêmes faits. D’autres signes avant-coureurs de potentiels troubles du comportement sont le déclin des performances scolaires et la fugue du domicile. Particulièrement inquiétants sont les adolescents qui, lors d’une altercation, provoquent de graves blessures à d’autres ou à eux-mêmes ou utilisent une arme.

Les adolescents étant bien plus indépendants et mobiles que les enfants, ils sont souvent hors de la surveillance directe des adultes. Dans ces circonstances, le comportement des adolescents est déterminé par leur propre prise de décision, qui n’est pas encore mature. Les parents guident plutôt qu’ils ne contrôlent directement leurs actes. Les adolescents qui ressentent la chaleur et le soutien de leurs parents et dont les parents expriment des attentes claires concernant le comportement de leurs enfants, et qui définissent des limites et une surveillance cohérentes sont moins susceptibles de développer des problèmes graves.

Des pratiques parentales empreintes d’autorité mais éclairées avec une participation de l’enfant à la définition des attentes et règles familiales, Ce style d’éducation des parents implique de fixer des limites, ce qui est important pour le développement d’un adolescent en bonne santé. Les pratiques parentales empreintes d’autorité, en opposition à des pratiques tyranniques (lorsque les parents prennent des décisions avec peu ou pas de participation de l’enfant) ou permissives (lorsque les parents ne posent pratiquement aucune limite), sont plus à même de favoriser des conduites matures.

Les parents autoritaires utilisent un système de privilèges gradués, par lequel des petites responsabilités sont attribuées à l’adolescent, comme prendre soin d’un animal, effectuer des tâches domestiques, acheter ses propres vêtements, décorer sa propre chambre ou gérer son argent de poche. Si l’adolescent gère correctement une responsabilité ou un privilège pendant un certain temps, davantage de responsabilités et de privilèges, comme les sorties avec des amis sans les parents et la conduite d’un véhicule, lui sont accordés. À l’inverse, un manque de discernement et de responsabilité entraîne la perte de certains privilèges. Chaque étape de gain d’autonomie nécessite la plus grande attention de la part des parents, qui s’assurent que l’adolescent respecte les règles définies.

Certains parents et leurs adolescents entrent en conflit quasiment sur chaque sujet. Dans ces situations, le problème principal est en réalité, le contrôle : Les adolescents veulent sentir qu’ils peuvent prendre des décisions concernant leur vie ou y contribuer, et les parents ont peur de laisser leurs enfants prendre de mauvaises décisions. Dans ce cas, il peut être profitable à tout le monde que les parents s’attachent à choisir leurs combats et concentrent leurs efforts sur ses actes (par exemple la fréquentation de l’école et la participation aux tâches domestiques), plutôt que sur la façon dont il s’exprime (habillage, coiffure, divertissements favoris).

Les adolescents dont la conduite reste dangereuse ou simplement inacceptable, en dépit des efforts manifestes de leurs parents, peuvent bénéficier de l’intervention d’un professionnel. L’usage de substances est souvent un élément déclencheur entraînant des problèmes comportementaux, et les troubles liés à l’usage de substances nécessitent un traitement adapté. Les problèmes comportementaux peuvent également être des symptômes de troubles de l’apprentissage, d’une dépression ou d’autres troubles mentaux. Ces troubles requièrent en général un accompagnement, et les adolescents qui ont des troubles mentaux peuvent bénéficier d’un traitement médicamenteux. Si les parents n’arrivent pas à empêcher un comportement à risque chez un adolescent, ils peuvent demander une intervention légale et l’aide d’un contrôleur judiciaire qui pourra obliger l’adolescent à respecter certaines règles.

Troubles du comportement spécifiques Les troubles du comportement perturbateurs sont fréquents à l’adolescence. Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le trouble mental le plus fréquent chez les enfants, et il se poursuit souvent à l’adolescence et à l’âge adulte. Cependant, les adolescents qui ont du mal à se concentrer peuvent présenter un autre trouble, tel qu’une dépression ou des difficultés d’apprentissage. Bien que le TDAH soit souvent traité à l’aide de médicaments stimulants (tels que des amphétamines ou du méthylphénidate), qui peuvent être utilisés à mauvais escient, il semble que ces traitements n’augmentent pas le risque de développer un trouble lié à l’usage de substances et peuvent même réduire ce risque. Cependant, il arrive que des adolescents se plaignent de difficultés de concentration afin d’obtenir une ordonnance pour des stimulants, soit pour faciliter leur apprentissage, soit pour un usage récréatif. Les autres troubles du comportement perturbateurs de l’enfant incluent le trouble oppositionnel avec provocation et les troubles de la conduite. Ces troubles sont généralement traités par une psychothérapie pédiatrique, et des conseils et un soutien sont offerts aux parents.