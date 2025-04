Le syndrome PFAPA (fièvres périodiques avec stomatite aphteuse, pharyngite et adénite) entraîne des épisodes de fièvre récurrents qui durent 3 à 6 jours, des aphtes buccaux (stomatite), des maux de gorge (pharyngite) et un gonflement des ganglions lymphatiques (adénite).

Le syndrome PFAPA (fièvres périodiques avec stomatite aphteuse, pharyngite et adénite) est le syndrome de fièvre périodique le plus fréquent chez les enfants. Bien qu’il n’ait probablement pas de cause génétique, le PFAPA est normalement associé aux syndromes de fièvre héréditaires.

Le syndrome PFAPA se déclare habituellement entre les âges de 2 et 5 ans et tend à être plus fréquent chez les garçons. Il a été reconnu chez l’adulte également.

Environ une fois par mois, les enfants ont une fièvre qui dure généralement 3 à 6 jours. Le syndrome PFAPA cause de la fatigue, des frissons et parfois des douleurs abdominales et des céphalées, ainsi que de la fièvre, des maux de gorge, des ulcères buccaux et le gonflement des ganglions lymphatiques.

Les enfants sont en bonne santé entre les épisodes et leur croissance est normale.

Un médecin pose fréquemment le diagnostic du syndrome PFAPA sur les symptômes et le schéma selon lequel ils surviennent. Des analyses de sang (telles que la protéine C réactive et la vitesse de sédimentation érythrocytaire, parfois appelées marqueurs inflammatoires) peuvent être réalisées pour mesurer l’inflammation.

