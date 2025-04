Présentation des syndromes de fièvre périodique héréditaire

Les syndromes de fièvre périodique héréditaire sont des troubles héréditaires qui entraînent périodiquement des épisodes de fièvre et d’autres symptômes qui ne sont pas dus aux infections infantiles habituelles ni à tout autre trouble évident.

Tous groupes d’âge confondus, le syndrome de fièvre périodique héréditaire le plus fréquent est :

Il existe un trouble similaire qui cause des épisodes de fièvre mais on ne croit pas qu’il soit héréditaire :

D’autres syndromes moins courants comprennent les suivants :

Syndromes périodiques héréditaires associés à la cryopyrine (cryopyrinopathies) : Ceux-ci comprennent le syndrome familial auto-inflammatoire au froid (SFAF), le syndrome de Muckle-Wells (SMW) et la maladie inflammatoire multisystémique néonatale (neonatal-onset multisystem inflammatory disease, NOMID). Des épisodes de fièvre, d’éruption cutanée et de douleur articulaire sont déclenchés périodiquement par les températures froides. Les médicaments anakinra, rilonacept ou canakinumab, qui modifient la fonction du système immunitaire, peuvent être utiles. Syndromes périodiques héréditaires associés à la cryopyrine (cryopyrinopathies) : Ceux-ci comprennent le syndrome familial auto-inflammatoire au froid (SFAF), le syndrome de Muckle-Wells (SMW) et la maladie inflammatoire multisystémique néonatale (neonatal-onset multisystem inflammatory disease, NOMID). Des épisodes de fièvre, d’éruption cutanée et de douleur articulaire sont déclenchés périodiquement par les températures froides. Les médicaments anakinra, rilonacept ou canakinumab, qui modifient la fonction du système immunitaire, peuvent être utiles.

Syndrome de fièvre avec hyper IgD : Ce syndrome provoque de la fièvre, des douleurs abdominales, des céphalées, des douleurs articulaires, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions lymphatiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les corticoïdes et l’anakinra peuvent soulager les symptômes pendant les crises. L’ Syndrome de fièvre avec hyper IgD : Ce syndrome provoque de la fièvre, des douleurs abdominales, des céphalées, des douleurs articulaires, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions lymphatiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les corticoïdes et l’anakinra peuvent soulager les symptômes pendant les crises. L’anakinra ou le canakinumab est administré pour prévenir les crises. ou le canakinumab est administré pour prévenir les crises.

Syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale (tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, TRAPS) : Ce syndrome entraîne des crises périodiques de douleur musculaire et de gonflement des bras et des jambes, douleur abdominale, douleur articulaire et éruption cutanée en plus de la fièvre. Les AINS sont parfois utilisés pour les crises légères. Cependant, les personnes ont généralement besoin de prednisone, un corticoïde, pour les crises typiques. L’anakinra et le canakinumab peuvent être administrés pour prévenir les crises. Syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale (tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome, TRAPS) : Ce syndrome entraîne des crises périodiques de douleur musculaire et de gonflement des bras et des jambes, douleur abdominale, douleur articulaire et éruption cutanée en plus de la fièvre. Les AINS sont parfois utilisés pour les crises légères. Cependant, les personnes ont généralement besoin de prednisone, un corticoïde, pour les crises typiques. L’anakinra et le canakinumab peuvent être administrés pour prévenir les crises.