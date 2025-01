Éruptions cutanées chez les enfants

La dermatite atopique est une éruption cutanée rouge, squameuse et prurigineuse. Elle a tendance à apparaître en plaques périodiques et à s’aggraver lorsque la météo est froide et sèche. Les enfants tendent à développer des éruptions érythémateuses avec suintements et croûtes sur le visage et le cuir chevelu, les fesses (zone couverte par les couches), les mains, les bras, les pieds et les jambes. Les enfants plus âgés tendent à développer une ou plusieurs éruptions, généralement sur les mains, les avant-bras, le creux du coude ou l’arrière des genoux.

La dermatite atopique a tendance à être héréditaire et, dans de nombreux cas, est due à une variation génétique qui affecte la capacité de la peau à retenir l’humidité et à fournir une protection contre les bactéries, les irritants, les allergènes et les facteurs environnementaux. Cette faiblesse de la barrière cutanée déclenche également probablement la réponse immunitaire qui provoque l’inflammation de la peau et des démangeaisons. Chez la grande majorité des enfants, la dermatite atopique disparaît en grandissant, mais chez d’autres elle persiste toute la vie. Les enfants atteints d’une forme sévère peuvent développer des infections intermittentes dans les zones qu’ils ont grattées et où la peau s’est déchirée.

Le traitement de la dermatite atopique comprend l’utilisation de crème hydratante, de savons doux, d’air humidifié (vaporisateur), de crème corticoïde et d’antihistaminiques. Éviter les déclencheurs des allergies de l’enfant peut permettre de soulager la pathologie.