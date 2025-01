Problèmes de santé chroniques chez les enfants

Les soins dont l’enfant a besoin impliquent souvent l’intervention de médecins spécialistes, d’infirmières, d’aides à domicile, de personnels de psychiatrie et d’autres services. Lorsqu’ils sont disponibles, les pédiatres, qui sont formés pour aider les enfants et les familles à faire face aux difficultés de la maladie et de l’hospitalisation, sont de merveilleuses ressources pour les enfants et leurs parents.

Un coordinateur peut être utile pour organiser les soins médicaux d’un enfant qui souffre d’une maladie chronique complexe. Il peut s’agir d’un médecin s’occupant de l’enfant, d’une infirmière, d’une assistante sociale ou d’un autre professionnel de santé. Il s’assurera que l’enfant reste socialisé et que la famille et l’enfant bénéficient de conseils adaptés, d’éducation, de soutien psychologique et social et de soins de répit.

Quelle que soit la personne qui coordonne les services, la famille et l’enfant doivent faire équipe dans les processus de soins et de prise de décisions, car la famille est la principale source de force et de soutien de l’enfant. Cette approche centrée sur la famille permet de s’assurer que les informations sont partagées, donne les moyens d’agir à la famille et constitue une partie essentielle des soins de l’enfant. Dans le cadre de cette approche centrée sur l’enfant et la famille, de plus en plus de cabinets médicaux impliquent pleinement les patients dans la conception et la mise en œuvre de leurs propres soins. Les gestionnaires de soins utilisent des programmes de soins personnalisés et d’autres protocoles pour s’assurer que tous les patients, en particulier ceux présentant des problèmes médicaux complexes, sont plus impliqués dans la prise en charge de leurs propres problèmes et soins médicaux.