La plupart des enfants placés sont issus de familles ayant tout fait pour fournir des environnements familiaux sûrs, favorables et aimants. Ils viennent de familles qui sont souvent pauvres, ont un faible niveau d’éducation, des parents isolés ou des parents ayant des problèmes d’usage abusif de certaines substances ou de santé mentale non traités. La vie de famille est souvent chaotique, et les besoins médicaux et dentaires ne sont souvent pas satisfaits.

La majorité des enfants placés en famille d’accueil le sont par une agence de services sociaux parce qu’ils ont été victimes de maltraitance, de négligence ou des deux. La plupart des autres sont des adolescents placés par les instances judiciaires de l’enfance. Très peu d’enfants sont volontairement placés par leurs parents. De nombreux enfants qui pourraient être sinon placés dans des familles d’accueil sont placés chez des membres de la famille ou des amis, ce que l’on appelle « prise en charge par des proches » et cela n’est généralement pas supervisé par les agences des services sociaux. Les adolescents peuvent vivre en foyer ou en appartement thérapeutique.

Pour un enfant, il est très douloureux de vivre éloigné de sa famille. Certains reçoivent des visites fréquentes de leur famille, tandis que pour d’autres, les visites sont limitées, sous contrôle.

Les enfants en placement abandonnent souvent leur quartier, leur communauté, leur école et la plupart de leurs objets. De nombreux enfants et adolescents placés sont anxieux, sans assurance et incapables de contrôler leur vie. Certains sont en colère, rejetés et blessés par la séparation ou développent un profond sentiment d’abandon. D’autres se sentent coupables, persuadés d’être responsables de l’éclatement de leur famille. Leurs camarades les tourmentent souvent, renforçant ainsi leur sentiment de différence ou d’indignité.

Les enfants placés présentent davantage de problèmes de santé chroniques et de problèmes comportementaux, affectifs ainsi que des problèmes de développement, par rapport aux autres enfants. Ils sont également moins à même de recevoir des soins médicaux ou mentaux appropriés correspondant à leurs problèmes. Pourtant, la plupart des enfants placés s’adaptent bien, du moment que le placement est stable et la famille d’accueil répond à leur besoin d’affection. De nombreux enfants placés en famille d’accueil bénéficient de conseils.

Plus de la moitié des enfants placés finissent par retourner auprès de leur famille biologique. Certains enfants placés en famille d’accueil finissent par être adoptés, le plus souvent par leur famille d’accueil. Les autres sont confiés à un proche ou sont trop âgés pour rester placés. Un petit nombre d’enfants sont ensuite transférés vers une autre agence de placement si un placement ne fonctionne pas ou si la famille d’accueil déménage. Certains jeunes placés en famille d’accueil sont finalement tragiquement exclus du système sans avoir un sentiment d’appartenance à aucune famille.