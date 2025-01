Le divorce et l’enfant

Les enfants ont besoin d’exprimer leurs sentiments à un adulte qui les écoutent avec attention. Un suivi par un psychologue peut leur fournir l’attention d’un adulte qui, à la différence de ses parents, ne sera pas perturbé par leurs sentiments.

Les enfants s’adaptent mieux lorsque les parents coopèrent et se concentrent sur les besoins de l’enfant. Les parents doivent se rappeler qu’un divorce n’interrompt que leurs rapports d’époux, non leurs rapports et responsabilités en tant que parents avec leurs enfants. Les parents doivent autant que possible vivre près l’un de l’autre, s’adresser avec respect l’un à l’autre en présence de l’enfant, maintenir la participation de chacun dans la vie de l’enfant, et prendre en compte les souhaits de l’enfant concernant les visites. Les enfants et les adolescents plus âgés doivent avoir davantage leur mot à dire sur ces arrangements de vie. Les parents ne doivent jamais inciter leurs enfants à prendre parti, et ne doivent pas exprimer de sentiments négatifs au sujet de l’autre parent.

Avec les enfants, les parents doivent :

Discuter des problèmes ouvertement, honnêtement et calmement

Rester affectueux

Continuer à exercer une discipline constante

Maintenir des attentes normales en ce qui concerne les tâches et les devoirs

Les parents peuvent conserver une communication ouverte avec leurs enfants en les encourageant à se confier et à exprimer leurs émotions. Par exemple, si l’enfant ressent de la colère à propos du divorce, ses parents peuvent dire : « Le divorce te met donc en colère » ou « Continue à t’exprimer ». Demander à l’enfant comment il se sent peut également encourager la discussion sur les émotions sensibles ou les craintes.

En exprimant leurs propres sentiments, les parents incitent l’enfant à affronter ses peurs et ses préoccupations. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un divorce, un parent peut dire : « Moi aussi je suis triste de cette situation. Mais je sais également que c’est la meilleure solution pour nous. Même si nous ne pouvons plus vivre ensemble, nous t’aimerons toujours très fort et nous prendrons toujours soin de toi. » De cette manière, les parents peuvent parler de leurs sentiments, ils rassurent l’enfant et lui expliquent les motivations qui ont conduit au divorce. De temps en temps, il faut renouveler le message chez les enfants, principalement chez les plus petits.

La plupart des enfants regagnent un sentiment de sécurité et de soutien dans l’année qui suit le divorce, à condition que les parents s’adaptent, et œuvrent à satisfaire les besoins de l’enfant.