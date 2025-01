State University of New York, Upstate Medical University

Le harcèlement est une forme de violence dans le cadre de laquelle des attaques verbales, émotionnelles, physiques, et/ou psychologiques sont répétées afin de dominer ou d’humilier une personne.

(Voir aussi Aperçu des problèmes sociaux touchant l’enfant et voir Violence chez les enfants et les adolescents.)

Le harcèlement peut survenir à tous les âges, de l’âge préscolaire à l’âge adulte. Presque tous les enfants seront un jour ou l’autre confrontés à des comportements de harcèlement, qu’ils harcèlent d’autres enfants, qu’ils soient victimes de harcèlement ou qu’ils soient spectateurs d’actes de harcèlement. Les harceleurs peuvent aussi bien être des garçons que des filles. Bien que les adultes aient souvent considéré le harcèlement comme une partie normale de l’enfance, elle n’est pas normale. De nombreuses victimes sont physiquement et/ou émotionnellement blessées par le harcèlement. En outre, les harceleurs apprennent eux-mêmes des comportements négatifs qui, s’ils ne sont pas corrigés, peuvent entraîner une plus grande violence. Avec la montée des tensions dans le monde sur la santé reproductive, l’orientation sexuelle et les questions de genre, le racisme et d’autres discours et actions haineux, les enfants et les adolescents courent un risque accru d’être victimes de harcèlement en raison de leurs croyances ou de ce qu’ils perçoivent comme des différences.

Une enquête menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis en 2021 a révélé que, au cours de l’année écoulée, 15 % des élèves du secondaire ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sur le campus de l’école et 16 % ont déclaré avoir été victimes de harcèlement par voie électronique (cyberharcèlement). Selon l’enquête des CDC, les élèves de sexe féminin étaient plus susceptibles que les élèves de sexe masculin d’être victimes de harcèlement sur le campus de l’école, et les élèves LGBQ+ et les élèves ayant un partenaire de même sexe étaient plus susceptibles d’être victimes de harcèlement sur le campus de l’école. Les élèves d’origine ethnique noire étaient moins susceptibles que les élèves de la plupart des autres groupes ethniques d’être victimes de harcèlement sur le campus de l'école. Les élèves Amérindiens ou originaires d’Alaska et les élèves d’origine ethnique blanche étaient plus susceptibles que les élèves appartenant à la plupart des autres groupes ethniques d’être victimes de cyberharcèlement, et les élèves LGBQ+ et les élèves ayant un partenaire de même sexe étaient plus susceptibles que les autres élèves d’être victimes de cyberharcèlement.

Formes de harcèlement Le harcèlement peut prendre plusieurs formes : Moqueries fréquentes

Dommages matériels

Menaces

Exclusion

Intimidation

Harcèlement

Agression violente

Cyberharcèlement (harcèlement électronique) Le cyberharcèlement est l’utilisation de moyens numériques (tels que les e-mails, les SMS, les tweets et les réseaux sociaux) pour embarrasser ou communiquer des informations fausses ou méchantes de façon intentionnelle au sujet d’un autre enfant. Les « sextos », qui correspondent au fait de partager des messages, des photographies ou des vidéos à connotation sexuelle (généralement via un téléphone portable), peuvent être une forme de cyberharcèlement si les messages ou images sont volontairement partagés avec d’autres personnes afin d’embarrasser ou de blesser l’enfant à l’origine du message ou de l’image.

Enfants victimes de harcèlement Les enfants harcelés peuvent en parler à des membres de leur famille ou à des amis, mais ils sont souvent trop gênés et effrayés pour en parler aux enseignants ou à d’autres adultes en position d’autorité (comme les entraîneurs). La plupart du temps, les enseignants ne sont pas conscients d’une situation de harcèlement. Les victimes de harcèlement peuvent refuser d’aller à l’école, et sembler tristes, renfermées sur elles-mêmes ou moroses. Elles sont également exposées à un risque de blessure auto-infligée, de faible estime de soi et d’anxiété. De nombreuses victimes de harcèlement deviennent des harceleurs à leur tour. Les enfants harcelés doivent être rassurés sur le fait que le harcèlement est toujours inacceptable. Ils peuvent répondre au harceleur en : Le disant à un adulte

S’éloignant

Modifiant leurs habitudes afin d’éviter le harceleur

Consultant un conseiller Pour des raisons de sécurité, les victimes de harcèlement ne doivent pas confronter directement le harceleur. Les enfants doivent apprendre à ignorer le harceleur et à ne pas se laisser importuner, ce qui diminue la satisfaction du harceleur et, à terme, le harcèlement. Le fait de souligner le courage de la victime d’avoir dénoncé le harcèlement peut initier la reconstruction de l’estime de soi. Si le harcèlement se produit à l’école, les parents doivent en informer la direction. Les parents de l’enfant victime de harcèlement peuvent ou non se sentir à l’aise pour informer les parents du harceleur, mais ils doivent éviter toute confrontation, qui pourrait être contre-productive en mettant les parents du harceleur sur la défensive. Les victimes peuvent redouter que le fait de dénoncer le comportement aux parents du harceleur puisse aggraver le harcèlement. Cependant, ce dernier prend souvent fin, en particulier si la discussion est positive et non accusatrice, mais focalisée sur le comportement nocif. Les parents du harceleur doivent signifier clairement à leur enfant que le harcèlement est inacceptable. Les parents doivent insister sur le fait que le harceleur doit présenter ses excuses et se racheter auprès de la victime. Une telle attitude peut aider le harceleur à différencier le bien du mal, à être plus sensible aux autres enfants et à paraître plus sympathique au regard des autres. Les parents du harceleur doivent surveiller de près leur enfant pour s’assurer que le harcèlement cesse. Un accompagnement psychologique est recommandé à la fois pour l’enfant harcelé et pour le harceleur. Les harceleurs expriment souvent leurs besoins frustrés ou calquent leur comportement agressif sur celui d’un parent, ou d’un frère ou d’une sœur aîné(e). Le harcèlement ne doit jamais être ignoré. La chose la plus importante qu’un parent, un enseignant ou tout autre adulte peut faire lorsqu’il observe un acte de harcèlement est de le traiter immédiatement. La meilleure manière d’intervenir dépend de l’âge des enfants et de la nature du harcèlement, ainsi que de la relation de l’adulte avec les enfants. Cependant, qu’il s’agisse de jeunes enfants ou de lycéens, quel que soit le type de harcèlement, l’intervention d’un adulte est nécessaire.

Harceleurs De nombreux enfants harcèlent d’autres enfants. Les enfants qui harcèlent d’autres personnes risquent d’obtenir de mauvais résultats et sont plus susceptibles d’être emprisonnés plus tard. Les harceleurs, une fois adultes, sont moins à même de faire des études, d’être employés ou d’avoir des relations stables. Malheureusement, il existe de nombreux exemples dans les médias nationaux et les réseaux sociaux d’adultes ayant un comportement de harceleurs vis-à-vis d’autres adultes. Les parents doivent considérer ces exemples comme des opportunités d’apprentissage pour leurs enfants. Il est important pour les parents d’identifier les comportements de harcèlement chez les politiciens, les célébrités, les autres figures publiques et les adultes ordinaires, et d’apprendre à leurs enfants pourquoi ces comportements sont considérés comme étant du harcèlement et comment ils doivent réagir s’ils se retrouvent dans ce genre de situation.