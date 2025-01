Garde de l’enfant

Les jeux en groupe stimulent le développement social.

Des jeux et des exercices vigoureux à l’intérieur ou à l’extérieur favorisent la condition physique et peuvent dissiper l’énergie physique contenue.

Les programmes d’exposition précoce à la musique, aux livres, à l’art et au langage stimulent le développement intellectuel et créatif de l’enfant.

Les programmes qui donnent aux enfants la possibilité de se lancer dans des activités autonomes peuvent les aider à développer leur indépendance.

Certains programmes fournissent des repas ou des collations nutritifs.

Il existe beaucoup de ressources disponibles à travers des organismes locaux et nationaux qui peuvent aider les parents à évaluer la qualité et la sécurité des structures de garde d’enfant. L’American Academy of Pediatrics (Académie américaine de pédiatrie) soutient les documents fournis sur le site Internet du National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education, qui comprennent des listes de vérification portant sur de bons environnements de garde d’enfant.