En cas de demande d’anonymat par les parents biologiques, l’accès par l’enfant adopté aux informations les concernant est actuellement une question controversée. Aux États-Unis, certains États disposent d’un site Internet particulier, où les parents biologiques et les enfants adoptés peuvent s’inscrire et donner leur identité. Si les deux parties sont expressément d’accord, elles sont ensuite mises en contact (ndt : en France, un débat concernant ces problèmes est en cours). Le contact ne doit pas être établi à moins que les deux parties en conviennent. Les tests génétiques, largement disponibles, permettent aujourd’hui de retrouver plus facilement des parents biologiques dont on ignorait l’existence.

Les parents adoptifs prennent quelquefois contact avec les parents biologiques. Dans quelques cas d’ailleurs, ils peuvent déjà se connaître. Par exemple, un beau-père peut adopter l’enfant biologique du premier mariage de sa conjointe, des grands-parents peuvent adopter leurs petits-enfants. Dans d’autres cas, les parents se rencontrent grâce au bouche-à-oreille ou à des annonces.