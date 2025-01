University of Pittsburgh, School of Medicine

La tachypnée transitoire du nouveau-né est une respiration temporairement rapide et parfois laborieuse, souvent associée à un faible taux d’oxygène dans le sang, provoquée par la présence d’une quantité excessive de liquide dans les poumons après la naissance.

Cette affection peut se développer chez les nouveau-nés prématurés ou chez les nouveau-nés à terme qui présentent certains facteurs de risque.

Les nouveau-nés atteints respirent rapidement, peuvent émettre un geignement à l’expiration et peuvent prendre une coloration bleutée ou grise si la quantité d’oxygène dans leur sang est insuffisante.

Le diagnostic repose sur les difficultés et la fréquence respiratoires, et peut être confirmé avec une radiographie du thorax.

Certains nouveau-nés affectés doivent être traités avec de l’oxygène, et d’autres nécessitent une assistance respiratoire.

Le trait caractéristique de cette affection est qu’elle est temporaire (transitoire) et que pratiquement tous les nouveau-nés atteints se rétablissent totalement en 2 à 3 jours.

(Voir aussi Présentation des troubles généraux du nouveau-né.)

Tachypnée signifie respiration rapide. La tachypnée transitoire est une respiration rapide passagère.

Avant la naissance, les alvéoles pulmonaires sont remplies de liquide. Immédiatement après la naissance, le liquide doit être éliminé des poumons de telle sorte que les alvéoles puissent se remplir d’air et que le nouveau-né puisse respirer normalement. Les hormones libérées pendant le travail induisent l’absorption du liquide par les cellules des alvéoles. Lors de l’accouchement, une partie du liquide est expulsée des poumons grâce à la pression appliquée sur le thorax du nouveau-né. La majeure partie du liquide est rapidement réabsorbée directement par les cellules qui tapissent les alvéoles. Si cette réabsorption du liquide ne se produit pas rapidement, du liquide reste présent dans les alvéoles et le nouveau-né peut avoir du mal à respirer (détresse respiratoire).

La tachypnée transitoire du nouveau-né est plus fréquente chez les nouveau-nés prématurés (nés avant 37 semaines de gestation), et chez les nouveau-nés à terme (nés entre 37 et 42 semaines de gestation) qui présentent certains facteurs de risque. Par exemple, chez les nouveau-nés à terme, la tachypnée transitoire est plus fréquente chez ceux qui ont été mis au monde par césarienne, en particulier lorsque la mère n’a pas commencé le travail. Elle est également plus fréquente chez les nouveau-nés à terme, en particulier les garçons, dont la mère a développé un diabète, un asthme, ou les deux, pendant la grossesse.

Symptômes de la tachypnée transitoire du nouveau-né Les nouveau-nés présentant une tachypnée transitoire ont des difficultés à respirer pratiquement immédiatement après la naissance. Le symptôme le plus fréquent est la respiration rapide (tachypnée). Les symptômes moins fréquents incluent les rétractions (pendant la respiration rapide, traction des muscles thoraciques attachés aux côtes et en dessous des côtes), le battement des ailes du nez à l’inspiration et des geignements à l’expiration. Les nouveau-nés peuvent développer une coloration bleutée ou grise de la peau et/ou des lèvres (cyanose) si le taux d’oxygène dans le sang diminue. Chez les nouveau-nés de couleur, la peau peut prendre des couleurs telles que jaune-gris, gris ou blanc. Ces changements peuvent être plus facilement observés dans les muqueuses tapissant l’intérieur de la bouche, du nez et des paupières.

Diagnostic de la tachypnée transitoire du nouveau-né Fréquence respiratoire et difficultés respiratoires

Radiographie du thorax

Analyses de sang et mises en culture si nécessaire Les médecins suspectent une tachypnée transitoire chez les nouveau-nés qui ont une respiration rapide et difficile peu après la naissance. Les médecins effectuent une radiographie du thorax, des analyses de sang et des hémocultures pour exclure d’autres troubles provoquant des symptômes similaires, tels qu’une infection du sang (septicémie), une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire.

Symptômes de la tachypnée transitoire du nouveau-né Oxygène

Parfois, autres mesures pour assister la respiration De l’oxygène est parfois administré au nouveau-né au moyen d’une canule placée dans les narines afin qu’il respire de l’air contenant plus d’oxygène que l’air ambiant. Dans de rares cas, le nouveau-né peut devoir être mis sous ventilation en pression positive continue (CPAP), une technique qui permet au nouveau-né de respirer de manière autonome tout en recevant de l’oxygène ou de l’air légèrement sous pression administré au moyen d’une canule nasale placée dans les deux narines, et parfois sous respirateur (machine qui aide l’air à entrer dans les poumons et à en sortir).