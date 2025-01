Syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né

University of Pittsburgh, School of Medicine

Le syndrome de détresse respiratoire est un trouble respiratoire des nouveau-nés prématurés qui empêche l’ouverture correcte des alvéoles des poumons. Ce syndrome est dû à l’absence ou à une production insuffisante d’une substance (surfactant) qui tapisse la paroi alvéolaire.

Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés dont la mère a présenté un diabète gestationnel sont exposés à un risque accru de développer un syndrome de détresse respiratoire.

Les nouveau-nés atteints ont de graves difficultés à respirer et peuvent présenter une coloration bleutée ou grise en raison du manque d’oxygène dans le sang.

Le diagnostic repose sur les difficultés respiratoires, le taux d’oxygène dans le sang et les résultats d’une radiographie du thorax.

De l’oxygène est administré, une ventilation en pression positive continue peut être utilisée pour que les alvéoles restent ouvertes et un respirateur peut être nécessaire si la respiration devient trop difficile pour le nouveau-né.

Parfois, le surfactant est administré jusqu’à ce que le nouveau-né commence à produire suffisamment de son propre surfactant.

Si le taux d’oxygène bas dans le sang ne peut pas être amélioré avec un traitement, le syndrome peut provoquer des lésions cérébrales ou le décès.

Si un fœtus risque de naître prématurément, la mère reçoit des injections d’un corticoïde afin d’accélérer la production de surfactant par le fœtus.

(Voir aussi Présentation des troubles généraux du nouveau-né.)

La détresse respiratoire est une difficulté respiratoire. Pour qu’un nouveau-né puisse respirer facilement, les alvéoles pulmonaires doivent rester ouvertes et se remplir d’air. Normalement, les poumons produisent une substance appelée surfactant. Le surfactant tapisse la surface des alvéoles, où il diminue la tension à la surface. Une faible tension de surface permet aux alvéoles de rester ouvertes tout au long du cycle respiratoire.

La production de surfactant par le fœtus commence généralement vers 24 semaines de grossesse. Entre 34 et 36 semaines de grossesse, la quantité de surfactant dans les poumons est suffisante pour que les alvéoles restent ouvertes. Par conséquent, plus l’enfant est prématuré, plus il manque de surfactant et risque de développer un syndrome de détresse respiratoire après la naissance. Le syndrome de détresse respiratoire se manifeste presque exclusivement chez les nouveau-nés prématurés, mais peut également survenir chez les nouveau-nés à terme et presque à terme dont la mère a développé un diabète gestationnel.

D’autres facteurs de risque incluent les grossesses multiples (par exemple, jumeaux, triplés ou quadruplés) et le fait d’être d’origine ethnique blanche et de sexe masculin.

Dans de rares cas, ce syndrome est provoqué par une mutation de certains gènes qui entraîne une carence en surfactant. Ce type de syndrome de détresse respiratoire génétique peut également affecter les bébés à terme.

Symptômes du syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né Chez le nouveau-né atteint, les poumons sont rigides et les alvéoles tendent à s’affaisser complètement, vidant ainsi les poumons de leur air. Chez certains grands prématurés, les poumons peuvent être rigides au point de ne pas permettre la respiration après la naissance. Le plus souvent, les nouveau-nés essaient de respirer, mais la rigidité excessive des poumons provoque une détresse respiratoire sévère. Symptômes de la détresse respiratoire : Respiration visiblement laborieuse et rapide

Rétractions (pendant la respiration rapide, traction des muscles thoraciques attachés aux côtes et en dessous des côtes)

Battement des narines à l’inspiration

Geignement à l’expiration Comme une grande partie des poumons est privée d’air dans cette affection, le nouveau-né présentant un syndrome de détresse respiratoire a un faible taux d’oxygène dans le sang, ce qui induit une teinte bleutée ou grise de la peau et/ou des lèvres (cyanose). Chez les nouveau-nés de couleur, la peau peut prendre des couleurs telles que jaune-gris, gris ou blanc. Ces changements peuvent être plus facilement observés dans les muqueuses tapissant l’intérieur de la bouche, du nez et des paupières. La détresse respiratoire s’aggrave en quelques heures avec la fatigue des muscles respiratoires, une augmentation du nombre d’alvéoles affaissées et l’épuisement de la petite quantité de surfactant présente dans les poumons. Si le taux d’oxygène bas n’est pas traité, le nouveau-né peut présenter des lésions au niveau du cerveau et d’autres organes et peut décéder.

Diagnostic du syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né Signes de détresse respiratoire

Analyses de sang

Radiographie du thorax

Mises en culture du sang et parfois du liquide céphalorachidien Le diagnostic de syndrome de détresse respiratoire repose sur les signes de détresse respiratoire, le taux d’oxygène dans le sang et la présence d’anomalies sur la radiographie du thorax. Le syndrome de détresse respiratoire peut parfois accompagner une affection, telle qu’une infection du sang (septicémie) ou une tachypnée transitoire du nouveau-né. Par conséquent, les médecins peuvent réaliser d’autres examens pour exclure ces affections. Des mises en culture d’échantillons de sang et parfois de liquide céphalorachidien peuvent être réalisées à la recherche de certains types d’infection.

Traitement du syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né Parfois, traitement par surfactant

Oxygène et assistance respiratoire Chez certains nouveau-nés présentant un syndrome de détresse respiratoire, il peut être nécessaire d’introduire une sonde d’intubation dans la trachée après l’accouchement. La sonde est reliée à un respirateur (machine qui permet à l’air d’entrer dans les poumons et d’en sortir) pour aider le nouveau-né à respirer. Un surfactant est administré au nouveau-né au moyen de la sonde. Plusieurs doses du surfactant peuvent être nécessaires. Après l’accouchement, les nouveau-nés moins prématurés et les nouveau-nés présentant un syndrome de détresse respiratoire léger peuvent nécessiter une oxygénothérapie seule ou de l’oxygène administré par ventilation en pression positive continue (CPAP). L’oxygénothérapie est administrée à l’aide d’une canule placée dans les narines du nouveau-né. La CPAP permet au nouveau-né de respirer de manière autonome tout en recevant de l’oxygène légèrement sous pression. Les traitements par surfactant peuvent être répétés plusieurs fois dans les premiers jours si le syndrome de détresse respiratoire est toujours présent.

Pronostic du syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né Lorsqu’ils sont traités, la plupart des nouveau-nés survivent. La production naturelle de surfactant augmente après la naissance. Avec une production continue de surfactant et parfois avec une assistance respiratoire et du surfactant (voir Traitement), le syndrome de détresse respiratoire disparaît généralement en 4 à 5 jours. Certains nourrissons nécessitant un traitement pendant une longue période développent une dysplasie bronchopulmonaire. Sans traitement augmentant le taux d’oxygène dans le sang, le nouveau-né peut développer une insuffisance cardiaque et présenter des lésions au niveau du cerveau et d’autres organes ou peut décéder.