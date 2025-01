Maladie hémolytique du nouveau-né

Parfois, d’autres formes d’incompatibilité de groupe sanguin peuvent provoquer une maladie hémolytique similaire, mais moins sévère. Par exemple, si la mère est de groupe sanguin O et le fœtus de groupe A ou B, la mère peut produire des anticorps anti-A ou anti-B qui pourront traverser le placenta en grandes quantités, se fixer sur les globules rouges du fœtus et provoquer leur destruction (hémolyse), entraînant une anémie et une hyperbilirubinémie légères. On parle alors d’incompatibilité ABO.

L’incompatibilité ABO entraîne généralement une anémie moins sévère que l’incompatibilité Rhésus, et contrairement à celle-ci, elle s’atténue généralement à chaque grossesse.