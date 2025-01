Sexualité et genre chez l’adolescent

Aux États-Unis, le taux de certaines IST est plus élevé chez les adolescents et les jeunes adultes. Par exemple, les taux de chlamydia et de gonorrhée sont plus élevés chez les femmes pendant leur adolescence et au début de l’âge adulte, et de nombreuses personnes contractent une infection par le virus du papillome humain (VPH) pendant cette période.

Les adolescents qui commencent à avoir des rapports sexuels au début de l’adolescence sont exposés à un risque plus élevé d’IST. Autres adolescents exposés à un risque accru d’IST :

Adolescents vivant en centre de détention

Adolescents bénéficiant de services dans des cliniques spécialisées en IST

Adolescents qui sont des travailleurs du sexe ou qui utilisent le sexe comme moyen de survie et échangent des relations sexuelles contre de la drogue, de l’argent, de la nourriture ou un logement

Jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (JHSH)

Jeunes transgenres

Jeunes handicapés, toxicomanes ou ayant des problèmes de santé mentale

Adolescents ayant des rapports sexuels non protégés

Autres facteurs de risque : partenaires sexuels multiples, manque d’éducation sur les pratiques sexuelles sans risque, rapports sexuels non protégés (ne pas utiliser systématiquement et correctement les préservatifs), statut socio-économique inférieur et manque d’accès aux soins de santé. (Voir aussi Présentation des infections sexuellement transmissibles [IST].)

Les professionnels de santé peuvent fournir aux adolescents des informations sur la manière d’identifier, de prévenir et de traiter les IST. Ils dépistent également les IST chez les adolescents.