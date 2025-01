Obésité chez l’adolescent

Alimentation saine et activité physique

Pour les adolescents âgés de 12 ans et plus ayant un IMC supérieur ou égal au 95e percentile, des médicaments pour perdre du poids

Pour les adolescents âgés de 13 ans et plus ayant un IMC nettement supérieur au 95e percentile, évaluation pour une chirurgie de perte de poids

Tous les enfants et les adolescents atteints d’obésité bénéficient de stratégies intensives pour les aider à acquérir des habitudes alimentaires et physiques saines et à modifier leur comportement en matière de santé.

La réduction de l’apport calorique et la dépense des calories sont 2 manières de parvenir à ces objectifs.

L’apport calorique est réduit par :

la planification de menus équilibrés composés d’aliments ordinaires,

un changement permanent du comportement alimentaire.

La dépense des calories est augmentée en :

Augmenter l’activité physique

Les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d’obésité (IMC supérieur ou égal au 95e percentile pour l’âge et le sexe) peuvent recevoir des médicaments pour perdre du poids.

Les adolescents âgés de 13 ans et plus atteints d’obésité sévère (IMC significativement supérieur au 95e centile pour l’âge et le sexe) peuvent être orientés vers un chirurgien spécialisé dans ce domaine pour une évaluation complète en vue d’une chirurgie de perte de poids (chirurgie bariatrique).

Des consultations peuvent s’avérer utiles pour aider les adolescents à faire face à leurs problèmes sociaux.