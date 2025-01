Développement psychosocial chez l’adolescent

« Cognitif » désigne les processus mentaux impliqués dans l’apprentissage, la réflexion, le raisonnement et la compréhension des choses. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, leurs processus cognitifs se développent.

Le développement cognitif influe également sur la façon dont les adolescents voient et gèrent leur vie. Au début de l’adolescence, l’enfant développe une pensée abstraite et logique. Ce développement de la pensée lui permet une meilleure connaissance de lui-même et de ses capacités et une réflexion sur lui-même. Du fait des modifications physiques notables dans l’adolescence, cette connaissance de soi se transforme en une conscience de soi, associée à un sentiment de gêne. L’adolescent est souvent préoccupé par son aspect physique et sa capacité de séduction, et se montre particulièrement sensible aux différences par rapport à ses camarades. Ces sentiments sont également affectés par les attentes et les pressions sociales.

À la mi-adolescence, prendre des décisions au sujet de sa carrière future représente un poids de plus en plus lourd ; et la plupart des adolescents n’ont pas un but bien défini, même s’ils découvrent progressivement leurs centres d’intérêt et ce pour quoi ils sont doués. Les parents doivent être conscients des aptitudes de l’adolescent et l’aider à se donner des objectifs réalistes.

L’adolescent applique ses nouvelles capacités de réflexion aux questions morales. Les pré-adolescents considèrent généralement ce qui est bien ou mal comme fixe et absolu. Les adolescents remettent souvent en question les normes comportementales et peuvent rejeter les coutumes et les valeurs traditionnelles, ce qui suscite parfois le désarroi de leurs parents. Cette réflexion culmine dans le développement et dans l’intériorisation de son propre code moral.