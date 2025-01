Contraception et grossesse chez l’adolescent

Toutes les méthodes de contraception utilisées par les adultes peuvent être utilisées par les adolescents, mais l’obstacle le plus fréquent est l’accès à la contraception et son utilisation correcte et systématique. Bien que les préservatifs masculins soient la forme de contraception réversible la plus fréquemment utilisée (la ligature des trompes est la forme de contraception la plus courante dans l’ensemble), certains adolescents n’adhèrent pas pleinement à son utilisation. Par exemple, les adolescents peuvent croire que les préservatifs diminuent le plaisir. Certains adolescents peuvent ne pas se sentir à l’aise pour discuter de l’utilisation des préservatifs avec un partenaire sexuel ou pour insister sur l’utilisation des préservatifs lors de rapports sexuels vaginaux ou anaux. Les adolescentes peuvent oublier de prendre la pilule contraceptive chaque jour ou l’arrêter, sans pour autant utiliser une autre méthode contraceptive. Les formes de contraception à plus long terme, telles que les dispositifs intra-utérins (DIU), les injections hormonales qui durent 3 mois ou plus, ou les implants sous-cutanés qui peuvent être efficaces pendant plusieurs années, peuvent constituer de bonnes options pour certaines adolescentes.

Les adolescents doivent être conseillés par un professionnel de santé sur la contraception et les pratiques sexuelles sans risque afin de prévenir les IST, et certaines écoles et organismes de santé publique fournissent également des conseils, divers types de contraceptifs, ou les deux. La plupart des adolescents peuvent avoir accès à une contraception par l’intermédiaire de leur médecin généraliste ou d’un spécialiste. Aux États-Unis, chaque État dispose de lois différentes relatives à la confidentialité dont bénéficient les adolescents sollicitant ces soins.