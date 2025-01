Troubles de sommeil chez les enfants

Les terreurs nocturnes sont des épisodes de réveil incomplet dans un état d’angoisse extrême, peu de temps après l’endormissement. Elles se produisent pendant le sommeil non paradoxal et sont le plus souvent observées entre l’âge de 3 et 8 ans.

Au cours d’une terreur nocturne, l’enfant hurle et paraît terrorisé, le rythme cardiaque et la respiration sont rapides, et l’enfant transpire. Il ne semble pas s’apercevoir de la présence de ses parents. Il peut se débattre violemment et ne répond pas aux tentatives pour le calmer, il peut parfois parler mais ne répond pas aux questions. Les enfants ne doivent pas être réveillés, car cela les effraie encore plus. Généralement, après quelques minutes, ils se rendorment profondément. Contrairement aux cauchemars, l’enfant ne se souvient pas des détails de ces épisodes. Les terreurs nocturnes sont inquiétantes car l’enfant peut crier et être inconsolable pendant l’épisode.

Environ un tiers des enfants qui font des terreurs nocturnes font également des épisodes de somnambulisme (lever du lit et marche en dormant). Environ 15 % des enfants âgés de 5 à 12 ans ont fait au moins un épisode de somnambulisme.

Les terreurs nocturnes et le somnambulisme se résolvent le plus souvent sans traitement, bien que des épisodes sporadiques puissent persister pendant de nombreuses années. Un traitement devient nécessaire si la pathologie persiste à l’adolescence ou à l’âge adulte, et se manifeste sous une forme grave. Les enfants qui ont besoin de traitement contre les terreurs nocturnes sont parfois aidés par un sédatif ou certains antidépresseurs. Toutefois, ces médicaments sont puissants et peuvent avoir des effets secondaires.

Parfois le sommeil est perturbé en raison d’un syndrome des jambes sans repos, et certains enfants, en particulier ceux qui se débattent et ronflent, peuvent présenter une apnée obstructive du sommeil. Le médecin peut recommander des suppléments alimentaires contenant du fer si l’enfant souffre du syndrome des jambes sans repos, même s’il ne souffre pas d’une anémie due à une carence en fer, et peut suggérer une évaluation à la recherche d’une apnée du sommeil si l’enfant se débat et ronfle.